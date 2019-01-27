Игровой монитор ASUS VP279QG поддерживает технологию FreeSync

Игровой монитор ASUS VP279QG поддерживает технологию FreeSync

Семейство мониторов ASUS пополнилось моделью VP279QG, которая рассчитана на использование в составе игровых систем.

В основе новинки — матрица IPS размером 27 дюймов по диагонали. Панель соответствует формату Full HD: разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности — 250 кд/м2, 1000:1 и 100 000 000:1.

Монитор поддерживает технологию FreeSync/Adaptive Sync. Она обеспечивает синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и экраном. Это повышает качество игрового процесса.

Время отклика равно 1 мс, частота обновления — 75 Гц. Обеспечивается 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Игровой монитор ASUS VP279QG поддерживает технологию FreeSync

Новинка наделена стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый. Подставка даёт возможность регулировать угол наклона дисплея. Есть интерфейсы HDMI, D-Sub, DisplayPort и 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Среди дополнительных функций стоит выделить набор средств GamePlus. Это перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.

Игровой монитор ASUS VP279QG поддерживает технологию FreeSync

Реализована технология Flicker-Free, которая избавляет от мерцания. Система Blue Light Filter уменьшает интенсивность излучаемого синего света и оберегает глаза от его возможных побочных эффектов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Intel готовит восьмиядерный процессор Core i9-9900T с TDP до 35 ВтIntel готовит восьмиядерный процессор Core i9-9900T с TDP до 35 Вт
8-ядерный процессор AMD Gonzalo ляжет в основу игровых консолей следующего поколения8-ядерный процессор AMD Gonzalo ляжет в основу игровых консолей следующего поколения
Продажи 8K-телевизоров в 2019 году будут ниже ожидаемых из-за отсутствия контентаПродажи 8K-телевизоров в 2019 году будут ниже ожидаемых из-за отсутствия контента
HP представила два защищенных хромбука для студентовHP представила два защищенных хромбука для студентов
Выход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетамиВыход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетами
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung первым перенес в ноутбуки технологию 4KSamsung первым перенес в ноутбуки технологию 4K
ASUS представила видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti с водяным охлаждениемASUS представила видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti с водяным охлаждением
Монитор ASUS VA279HA Eye Care подходит для работы и игрМонитор ASUS VA279HA Eye Care подходит для работы и игр
Taihe Gemini: 15,6-дюймовый портативный сенсорный мониторTaihe Gemini: 15,6-дюймовый портативный сенсорный монитор
Плата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лентПлата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лент
NVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSyncNVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSync
ASUS выпустила сразу восемь собственных версий GeForce RTX 2060ASUS выпустила сразу восемь собственных версий GeForce RTX 2060
CES 2019: Монитор MSI Optix MPG341CQR для любителей игр и стримеровCES 2019: Монитор MSI Optix MPG341CQR для любителей игр и стримеров
Глава NVIDIA на CES 2019: Radeon VII не впечатляет, а FreeSync не работаетГлава NVIDIA на CES 2019: Radeon VII не впечатляет, а FreeSync не работает
CES 2019: Lapscreen показала портативный 12,5-дюймовый монитор для смартфоновCES 2019: Lapscreen показала портативный 12,5-дюймовый монитор для смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости