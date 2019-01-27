Игровой монитор ASUS VP279QG поддерживает технологию FreeSync

Семейство мониторов ASUS пополнилось моделью VP279QG, которая рассчитана на использование в составе игровых систем.

В основе новинки — матрица IPS размером 27 дюймов по диагонали. Панель соответствует формату Full HD: разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности — 250 кд/м2, 1000:1 и 100 000 000:1.

Монитор поддерживает технологию FreeSync/Adaptive Sync. Она обеспечивает синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и экраном. Это повышает качество игрового процесса.

Время отклика равно 1 мс, частота обновления — 75 Гц. Обеспечивается 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Новинка наделена стереофоническими динамиками мощностью 2 Вт каждый. Подставка даёт возможность регулировать угол наклона дисплея. Есть интерфейсы HDMI, D-Sub, DisplayPort и 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Среди дополнительных функций стоит выделить набор средств GamePlus. Это перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.

Реализована технология Flicker-Free, которая избавляет от мерцания. Система Blue Light Filter уменьшает интенсивность излучаемого синего света и оберегает глаза от его возможных побочных эффектов.



