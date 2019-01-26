Новые комплекты DDR4-памяти G.SKILL на 64 Гбайт работают на частоте 4266 МГц

Новые комплекты DDR4-памяти G.SKILL на 64 Гбайт работают на частоте 4266 МГц

Компания G.SKILL International Enterprise представила новые комплекты оперативной памяти DDR4, спроектированные для обеспечения максимальной производительности.

Наборы включают восемь модулей ёмкостью 8 Гбайт каждый. Таким образом, суммарный объём составляет 64 Гбайт. При изготовлении изделий применяются исключительно высококачественные чипы Samsung.

Память функционирует на частоте 4266 МГц. Тайминги — CL18-22-22-42. Изделия поддерживают технологию XMP 2.0, благодаря чему облегчается разгон.

Новые комплекты DDR4-памяти G.SKILL на 64 Гбайт работают на частоте 4266 МГц

Новые комплекты будут доступны в сериях Trident Z RGB и Trident Z Royal. Модули обоих семейств снабжены многоцветной RGB-подсветкой. При этом решения Trident Z Royal могут похвастаться необычным исполнением: они оснащены радиатором золотистого или серебристого цвета, а верхняя часть внешне напоминает россыпь кристаллов драгоценных камней.

Новые комплекты DDR4-памяти G.SKILL на 64 Гбайт работают на частоте 4266 МГц

Отмечается, что представленные комплекты хорошо подходят для мощных рабочих станций, игровых систем, платформ 3D-рендеринга и пр. Продажи наборов начнутся в марте; о цене ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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