Компактная СЖО Deepcool Gammaxx L120 обойдётся в €50

Компания Deepcool выпустила универсальную систему жидкостного охлаждения (СЖО) процессора Gammaxx L120, подходящую для использования в корпусах с ограниченным внутренним пространством.

Решение включает компактный алюминиевый радиатор формата 120 мм и водоблок, совмещённый с помпой. Компоненты соединены между собой трубками длиной 310 мм.

Радиатор обдувается единственным 120-миллиемтровым вентилятором, скорость вращения которого управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума не превышает 30 дБА. Поток воздуха достигает 118 м3 в час.

Вентилятор и водоблок располагают многоцветной RGB-подсветкой с поддержкой различных эффектов. Заявлена совместимость с технологиями подсветки ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Габариты радиатора составляют 154 ? 120 ? 27 мм, водоблока с помпой — 91 ? 79 ? 47 мм. Вентилятор имеет размеры 120 ? 120 ? 25 мм.

СЖО можно использовать с процессорами Intel в исполнении LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/LGA1366 и с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1. Ориентировочная цена Gammaxx L120 — 50 евро.



