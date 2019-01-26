Palit готовит видеокарту GeForce GTX 1160

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнаружилась информация о нескольких новых видеокартах, зарегистрированных компанией Palit. А именно, здесь упомянуты графические ускорители GeForce GTX 1160, GTX 1660 и GTX 1660 Ti.

Из данного списка несколько выбивается видеокарта GeForce GTX 1160. Ранее она уже мелькала в утечках от компании Lenovo, однако в итоге многие посчитали, что это была лишь ошибка, и на самом деле NVIDIA готовит только видеокарты GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Ti. Но, похоже, загадочная GeForce GTX 1160 всё же имеет шансы увидеть свет.

Получается, что NVIDIA всё же решила не отправлять бренд «GTX» на покой. Также получается, что в итоге в этом поколении видеокарт будут сосуществовать по меньшей мере три серии: GeForce RTX 20xx, GeForce GTX 16xx и GeForce GTX 11xx.

Заметим также, что спецификации GeForce GTX 1160 остаются загадкой. На данный момент известно лишь, что она будет доступна в версиях с 3 и 6 Гбайт памяти, правда, не ясно, какого типа. Что до остальных моделей, упомянутых в новой утечке, то они будут построены на графическом процессоре Turing TU116, который лишён аппаратного ускорения трассировки лучей, а также тензорных ядер для ИИ.

В старшей GeForce GTX 1660 Ti будет использована версия GPU с 1536 ядрами CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR6. В свою очередь младшая GeForce GTX 1660 предложит только 1280 ядер CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR5. Стоимость новинок составит $279 и $229 соответственно. Официальный анонс ожидается 15 февраля.



