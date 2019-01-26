Palit готовит видеокарту GeForce GTX 1160

Palit готовит видеокарту GeForce GTX 1160

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнаружилась информация о нескольких новых видеокартах, зарегистрированных компанией Palit. А именно, здесь упомянуты графические ускорители GeForce GTX 1160, GTX 1660 и GTX 1660 Ti.

Из данного списка несколько выбивается видеокарта GeForce GTX 1160. Ранее она уже мелькала в утечках от компании Lenovo, однако в итоге многие посчитали, что это была лишь ошибка, и на самом деле NVIDIA готовит только видеокарты GeForce GTX 1660 и GTX 1660 Ti. Но, похоже, загадочная GeForce GTX 1160 всё же имеет шансы увидеть свет.

Palit готовит видеокарту GeForce GTX 1160

Получается, что NVIDIA всё же решила не отправлять бренд «GTX» на покой. Также получается, что в итоге в этом поколении видеокарт будут сосуществовать по меньшей мере три серии: GeForce RTX 20xx, GeForce GTX 16xx и GeForce GTX 11xx.

Palit готовит видеокарту GeForce GTX 1160

Заметим также, что спецификации GeForce GTX 1160 остаются загадкой. На данный момент известно лишь, что она будет доступна в версиях с 3 и 6 Гбайт памяти, правда, не ясно, какого типа. Что до остальных моделей, упомянутых в новой утечке, то они будут построены на графическом процессоре Turing TU116, который лишён аппаратного ускорения трассировки лучей, а также тензорных ядер для ИИ.

Palit готовит видеокарту GeForce GTX 1160

В старшей GeForce GTX 1660 Ti будет использована версия GPU с 1536 ядрами CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR6. В свою очередь младшая GeForce GTX 1660 предложит только 1280 ядер CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR5. Стоимость новинок составит $279 и $229 соответственно. Официальный анонс ожидается 15 февраля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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