Ноутбуки HP ProBook 445/455 G6 работают на процессорах AMD

Анонсированы новые ноутбуки HP ProBook 445/455 G6, ориентированные на бизнес-пользователей. В отличие от подавляющего большинства конкурентов, они основаны на процессорах AMD, так что не придется впустую переплачивать за надпись Intel Inside.



Ноутбуки HP ProBook 445/455 G6 располагают экранами на 14 и 15,6 дюймов соответственно с разрешением HD или Full HD в зависимости от выбранной комплектации. Оба ноутбука имеют 67-процентный охват цветового пространства sRGB, так что дизайнерам они не подойдут. Выбор процессоров состоит из трех моделей – Ryzen 3 2200U, Ryzen 5 2500U или Ryzen 7 PRO 2700U, каждый со встроенной видеокартой Radeon, так как дискретная графика не поддерживается.



Ноутбуки предлагают до 16 Гб RAM, винчестер до 1 терабайта и/или SSD до 512 Гб, а также порты USB 3.0, USB 2.0, USB-C и сетевую карту вместе с разъемом HDMI 1.4b. Опционально доступна подсветка клавиатуры, а сканер отпечатков пальцев входит во все версии. HP ProBook 445/455 G6 работают на Windows 10 и стоят от 550 долларов США .