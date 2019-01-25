Всепогодная вспышка Olympus FL-700WR обойдётся в $400
Компания Olympus расширила ассортимент фотоаксессуаров, анонсировав надёжную беспроводную вспышку FL-700WR для профессиональных фотографов.
Новинка имеет всепогодное исполнение. Она защищена от пыли и брызг, что обеспечивает надёжную работу в любых условиях съёмки, включая дождь. Гарантировано сохранение работоспособности при эксплуатации при температурах до минус 10 градусов Цельсия.
Вспышка с ведущим числом 42 (при ISO 100/м) способна перезаряжаться в течение приблизительно 1,5 секунды. Благодаря этому возможна последовательная съёмка со вспышкой со скоростью 10 кадров секунду.
В новинке реализован режим LED-подсветки для видеосъёмки: угол освещения при этом составляет 77 градусов, яркость — 100 лк, дальность света — 1 м.
Конструкция новинки обеспечивает возможность поворота в пределах 180 градусов по горизонтали и 90 градусов по вертикали.
В продажу всепогодная вспышка Olympus FL-700WR поступит в следующем месяце. Приобрести её можно будет по ориентировочной цене 400 долларов США.
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