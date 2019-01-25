Анонсирован BenQ CinePrime W2700 — первый 4K HDR-PRO проектор для домашнего кинотеатра

Компания BenQ представила новый DLP-проектор CinePrime серии W2700, обеспечивающий высокое качество цветопередачи и возможность индивидуальной настройки с учётом предпочтений пользователя.

BenQ CinePrime W2700 — первый в мире DLP-проектор для домашнего кинотеатра с поддержкой разрешения 4K и цветового пространства DCI-P3. Использование фирменной технологии Cinematic Color с оптимизированной для проектора поддержкой технологии HDR-PRO и индивидуальной заводской калибровкой цвета обеспечивают высокое качество изображения.

В отличие от конкурентов, в проекторе BenQ W2700 реализовано истинное 4K-разрешение (3840 ? 2160 точек) с 8,3 млн отдельных пикселей для каждого кадра в сочетании с соответствием стандарту цветопередачи DCI-P3. Благодаря этому 4K Blu-ray контент воспроизводится с аутентичным цветом в каждом кадре — как это было задумано создателями фильма.

Проектор BenQ W2700 обеспечивает 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 100 % Rec. 709, что подтверждено заводскими отчётами о цветокалибровке, с показателем Delta E?3.

В проекторе используется оптимизированная оптическая система с шестью структурированными группами из 10 стеклянных линз, гарантирующая высокое качество изображения без оптических искажений. Также в нём применяется технология HDR-PRO, специально оптимизированная для проецирования, с поддержкой форматов HDR10 и HLG, включающая методы автоматического цветового и тонального отображения, которые обеспечивают широкие диапазоны яркости и контрастности, формируя высокую чёткость и глубину для максимально естественного и реалистичного качества видео.

Для требовательных любителей кино следует отметить, что проектор W2700 поддерживает запатентованные технологии CinemaMaster Video + и CinemaMaster Audio +, обеспечивающие качество коммерческого цифрового кинотеатра в домашних условиях.

Проектор W2700 обладает стильным дизайном, компактным корпусом и небольшим весом. В сочетании с коротким фокусным расстоянием, большим 1,3-кратным зумом и вертикальным смещением объектива новинка имеет все шансы стать бестселлером для визуальных домашних развлечений.



