GIGABYTE готовит GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White в белом цвете

GIGABYTE готовит GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White в белом цвете

Компания GIGABYTE готовит новую версию графического ускорителя GeForce RTX 2080. Новинка будет называться GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White, и, как нетрудно догадаться по названию, в её оформлении будет преобладать белый цвет. Точнее, здесь будет сочетание белого, серого и чёрного цветов.

Видеокарта GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White построена на печатной плате собственного дизайна GIGABYTE и обладает одиночным 8-контактным разъёмом дополнительного питания. Также производитель решил не использовать в новинке разъём VirtualLink (USB Type-C), через который предполагается подключение шлемов виртуальной реальности. Интересно, что многие производители не используют данный разъём на младших видеокартах поколения Turing.

GIGABYTE готовит GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White в белом цвете

За отвод тепла в новинке отвечает довольно крупная система охлаждения. Она включает массивный алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками, который обдувает три вентилятора. На тыльной стороне печатной платы видеокарты GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White закреплена усиливающая металлическая пластина белого цвета.

GIGABYTE готовит GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White в белом цвете

Новая видеокарта обладает заводским разгоном. Тактовая частота графического процессора в режиме Boost достигает 1830 МГц, что на 9 % выше эталонной частоты. Видеопамять GDDR6 объёмом 6 Гбайт подключена через 192-битную шину и работает со стандартной эффективной частотой в 14 ГГц.

GIGABYTE готовит GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White в белом цвете

Официально видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White будет представлена уже в ближайшее время, после чего поступит в продажу. Стоимость новинки пока что неизвестна.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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