Новая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPS

Новая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPS

Intel представила новую камеру в серии RealSense с важной особенностью: она призвана наделить машины ощущением местности. Камера с длинным названием RealSense Tracking Camera T265 использует для отслеживания и навигации исключительно встроенные сенсоры и не нуждается во внешних датчиках, чтобы помочь с ориентацией роботов и различных автономных машин на местности даже в ситуациях, когда сигнал GPS ненадёжен или отсутствует.

Например, сельскохозяйственный дрон может как наносить на карту поле, так и адаптироваться на лету к препятствиям вроде деревьев, зданий или скал. В основе лежит та же аппаратная платформа Myriad 2, которая используется в других недавних проектах Intel и позволяет снимать большую часть нагрузки по обработке данных с основного процесса и за счёт этого экономить энергию батареи.

Единственным требованием камеры является потребляемая мощность в 1,5 Вт, подключение USB и достаточное количество памяти для работы — другими словами, T265 может быть без труда размещена на дроне. Поставки камеры T265 для машинного зрения и картографии начнутся 28 февраля, причём заявленная цена составляет 199 долларов.

Вряд ли подобное решение будет особенно востребовано в домашних проектах, но оно определённо поможет разработчикам, которые желают создавать продвинутые автономные устройства, не пытаясь делать подобные системы с нуля. Мы можем увидеть эти камеры, например, в автономных роботах, рассчитанных на использование внутри помещений или в беспилотных летательных аппаратах, доставляющих грузы в отдалённые районы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Taihe Gemini: 15,6-дюймовый портативный сенсорный мониторTaihe Gemini: 15,6-дюймовый портативный сенсорный монитор
Плата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лентПлата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лент
NVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSyncNVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSync
Продажи 8K-телевизоров в 2019 году будут ниже ожидаемых из-за отсутствия контентаПродажи 8K-телевизоров в 2019 году будут ниже ожидаемых из-за отсутствия контента
HP представила два защищенных хромбука для студентовHP представила два защищенных хромбука для студентов
Блок рекламы


Похожие новости
Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и IntelНовые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel
Olympus OM-D E-M1X: профессиональная 20-Мп фотокамера повышенной надёжностиOlympus OM-D E-M1X: профессиональная 20-Мп фотокамера повышенной надёжности
Выход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетамиВыход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетами
Панорамная смарт-камера Huawei стоит менее $50Панорамная смарт-камера Huawei стоит менее $50
Слухи приписывают Intel намерение купить AMDСлухи приписывают Intel намерение купить AMD
Intel Optane H10 объединяет 3D XPoint и память NANDIntel Optane H10 объединяет 3D XPoint и память NAND
CES 2019: Intel представила 5-ядерный чипсет Lakefield с ядрами разной архитектуры и 3D-компоновкойCES 2019: Intel представила 5-ядерный чипсет Lakefield с ядрами разной архитектуры и 3D-компоновкой
Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом годуIntel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году
CES 2019: ноутбуки Alienware m17 и m15 с Intel Core i9 и NVIDIA GeForce RTXCES 2019: ноутбуки Alienware m17 и m15 с Intel Core i9 и NVIDIA GeForce RTX
CES 2019: Intel представила 10-нм процессоры Ice LakeCES 2019: Intel представила 10-нм процессоры Ice Lake
Последние новости
Подгружаем последние новости