Новая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPS

Intel представила новую камеру в серии RealSense с важной особенностью: она призвана наделить машины ощущением местности. Камера с длинным названием RealSense Tracking Camera T265 использует для отслеживания и навигации исключительно встроенные сенсоры и не нуждается во внешних датчиках, чтобы помочь с ориентацией роботов и различных автономных машин на местности даже в ситуациях, когда сигнал GPS ненадёжен или отсутствует.

Например, сельскохозяйственный дрон может как наносить на карту поле, так и адаптироваться на лету к препятствиям вроде деревьев, зданий или скал. В основе лежит та же аппаратная платформа Myriad 2, которая используется в других недавних проектах Intel и позволяет снимать большую часть нагрузки по обработке данных с основного процесса и за счёт этого экономить энергию батареи.

Единственным требованием камеры является потребляемая мощность в 1,5 Вт, подключение USB и достаточное количество памяти для работы — другими словами, T265 может быть без труда размещена на дроне. Поставки камеры T265 для машинного зрения и картографии начнутся 28 февраля, причём заявленная цена составляет 199 долларов.

Вряд ли подобное решение будет особенно востребовано в домашних проектах, но оно определённо поможет разработчикам, которые желают создавать продвинутые автономные устройства, не пытаясь делать подобные системы с нуля. Мы можем увидеть эти камеры, например, в автономных роботах, рассчитанных на использование внутри помещений или в беспилотных летательных аппаратах, доставляющих грузы в отдалённые районы.



