Квартет ноутбуков Dell для образовательной сферы

Компания Dell представила сразу четыре портативных компьютера для образовательной сферы — модели Latitude 3300 Education, Chromebook 3100, Chromebook 3100 2-in-1 и Chromebook 3400.

Latitude 3300 Education — это 13,3-дюймовый ноутбук под управлением операционной системы Windows 10. Данная модель может оснащаться экраном с разрешением 1366 ? 768 точек или сенсорной панелью с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Максимальная конфигурация включает процессор Intel Core i5-8250U, 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель вместимостью 256 Гбайт.

Ещё три ноутбука, как можно понять по названию, построены на программной платформе Chrome OS. Модель Chromebook 3100 снабжена 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 ? 768 точек, неназванным двухъядерным процессором, 4 Гбайт ОЗУ и флеш-модулем вместимостью 16/32 Гбайт. Крышка с дисплеем может открываться на 180 градусов; покупатели смогут выбирать между версиями с поддержкой сенсорного управления и без.

Модификация Chromebook 3100 2-in-1, в свою очередь, оборудована сенсорным экраном, который вращается на 360 градусов. Объём оперативной памяти достигает 8 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 64 Гбайт.

Наконец, ноутбук Chromebook 3400 наделён 14-дюймовым дисплеем, разрешение которого может составлять 1366 ? 768 или 1920 ? 1080 пикселей. Объём ОЗУ — 4 или 8 Гбайт, вместимость накопителя — 32 или 64 Гбайт.

Все новинки выполнены в корпусе повышенной прочности. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, порт USB Type-C.

Модель Latitude 3300 Education уже доступна для заказа по цене от $300. Ноутбуки Chromebook 3100, Chromebook 3100 2-in-1 и Chromebook 3400 поступят в продажу в марте и будут стоить от $250, $360 и $320 соответственно.



