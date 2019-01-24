Olympus OM-D E-M1X: профессиональная 20-Мп фотокамера повышенной надёжности

Компания Olympus представила высокопроизводительную беззеркальную фотокамеру OM-D E-M1X со сменной оптикой, разработанную для профессиональных фотографов.

Новинка пополнила семейство устройств стандарта Micro Four Thirds. Применён КМОП-сенсор Live MOS Four Thirds (17,4 ? 13 мм) с 20,4 млн эффективных пикселей. Двойной графический процессор TruePic VIII обеспечивают высочайшую скорость отклика камеры.

Фотоаппарат оборудован усовершенствованной системой стабилизации изображения: обновлённый гироскоп позволил добиться лучших возможностей компенсации дрожания камеры. В сочетании с объективами M.Zuiko IS PRO эта система позволяет компенсировать до 7,5 ступени экспозиции.

Новинка располагает улучшенной системой автофокусировки, обеспечивающей высочайшие показатели скорости и точности съёмки. Новая интеллектуальная функция обнаружения объектов позволяет этой системе автоматически обнаруживать конкретные объекты (автомобили, самолёты, поезда), фокусируясь и отслеживая оптимальную область, чтобы пользователи могли полностью сосредоточиться на композиции.

При заблокированном автофокусе скорость серийной съёмки достигает 60 кадров в секунду, что даёт возможность захватывать мельчайшие движения, которые не может заметить человеческий глаз. При фокусировке по каждому кадру максимальная скорость серийной съёмки составляет 18 кадров в секунду.

Фотоаппарат наделён 3-дюймовым сенсорным дисплеем с изменяемым положением и электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра. Величина светочувствительности — ISO 200–25600, диапазон выдержек — от 1/32000 до 30 с.

Новинка способна записывать видеоматериалы 4К с разрешением 4096 ? 2160 точек (24p) или 3840 ? 2160 пикселей (24p, 25p, 30p). В режиме Pro Capture устройство записывает до 35 кадров до нажатия кнопки спуска затвора.

Камера получила набор датчиков для отслеживания параметров окружающей среды: приёмник GPS , термометр, барометр и компас. Помимо информации о местоположении (долгота и широта), система анализирует и сохраняет данные о температуре, высоте и направлении камеры. Кроме того, есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.

В новинку установлены сразу два аккумулятора BLH-1: таким образом, пользователь может сделать до 2580 снимков без необходимости подзарядки. Габариты составляют 144 ? 147 ? 75 мм, вес — 997 г.

В продажу модель Olympus OM-D E-M1X поступит в конце февраля по цене 3000 долларов США .



