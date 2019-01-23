Дуэт ускорителей Colorful iGame GeForce RTX 2060 с разгоном

Дуэт ускорителей Colorful iGame GeForce RTX 2060 с разгоном

Компания Colorful расширила ассортимент графических ускорителей, анонсировав модели iGame GeForce RTX 2060 Ultra OC и iGame GeForce RTX 2060 Vulcan X OC.

В основе видеокарт — чип NVIDIA Turing. Конфигурация включает 1920 ядер CUDA и 6 Гбайт памяти GDDR6 со 192-битной шиной. У эталонных изделий базовая частота ядра составляет 1365 МГц, форсированная частота — 1680 МГц. Память работает на эффективной частоте 14 ГГц.

В новинках Colorful предусмотрен заводской разгон. При активации данного режима максимальная частота ядра возрастает до 1755 МГц у карты iGame GeForce RTX 2060 Ultra OC и до 1830 МГц у модели iGame GeForce RTX 2060 Vulcan X OC.

Дуэт ускорителей Colorful iGame GeForce RTX 2060 с разгоном

Оба ускорителя оснащены эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Реализована функция Fan-Stop: вентиляторы полностью останавливаются, если температура графического процессора не превышает 55 градусов Цельсия. Это помогает избавиться от лишнего шума.

Дуэт ускорителей Colorful iGame GeForce RTX 2060 с разгоном

Видеокарта iGame GeForce RTX 2060 Vulcan X OC оборудована небольшим дисплеем в торцевой части. На этот экран выводятся текущие показатели работы.

Устройства располагают тремя интерфейсами DisplayPort и одним разъёмом HDMI. Кроме того, есть симметричный порт USB Type-C.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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