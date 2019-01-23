Samsung представила SSD-накопители 970 EVO Plus со скоростью чтения 3500 МБ/с

Компания Samsung анонсировала твердотельный накопитель 970 EVO Plus, основанный на технологии V-NAND пятого поколения. Новый накопитель предназначен для ИТ-специалистов, технических энтузиастов и геймеров, предлагая высокую производительность для выполнении сложных задач, таких как редактирование контента 4K, 3D-моделирование и симуляция, а также тяжелые игры.

Samsung 970 EVO Plus

Технология V-NAND пятого поколения обеспечивает новинке до 53% повышения скорости записи, а также повышает эффективность по сравнению со предыдущей моделью 970 EVO.

Накопитель 970 EVO Plus обеспечивает последовательную скорость чтения и записи до 3500 МБ/с и до 3300 МБ/с соответственно. Произвольная скорость чтения составляет до 620 000 IOPS, и до 560 000 IOPS в режиме записи.

970 EVO Plus поставляется в компактном форм-факторе M.2 с использованием интерфейса PCIe Gen3?4, используемого в большинстве современных компьютеров.

Samsung 970 EVO Plus поставляется в различных вариантах вместимости: 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Их гарантированный ресурс составляет 150, 300, 600 TБW соответственно. Новые карты доступны по всему миру. 970 EVO Plus на 2 ТБ будет доступна в апреле этого года. Стоимость нового накопителя стартует от $89,99.


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