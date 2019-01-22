Продажи 8K-телевизоров в 2019 году будут ниже ожидаемых из-за отсутствия контента

Продажи 8K-телевизоров в 2019 году будут ниже ожидаемых из-за отсутствия контента

Ожидается, что продажи высококлассных телевизоров с редким на данный момент разрешением 8K (7680 ? 4320 точек) в этом году окажутся ниже, чем ожидалось ранее. По мнению аналитиков компании IHS Markit, связанно это с отсутствием контента соответствующего разрешения, сообщает The Korea Herald.

Всё больше производителей добавляют в свой ассортимент высококлассные телевизоры с разрешением 8K. На недавней выставке CES 2019 корейские компании Samsung и LG, а также японская Sony демонстрировали на своих стендах новые телевизоры с разрешением, в четыре раза превышающим 4K. Также компания Sharp планирует пополнить подобными моделями свой ассортимент в ближайшем будущем.

Продажи 8K-телевизоров в 2019 году будут ниже ожидаемых из-за отсутствия контента

Однако по оценке аналитиков, в этом году объём мировых продаж 8K-телевизоров составит всего около 338 000 единиц, тогда как в октябре предсказывалась цифра в 430 000 единиц. То есть прогноз уменьшился почти на четверть, что довольно много. Также был понижен прогноз по продажам в 2018 году. По мнению аналитиков, вместо запланированных 18 100 единиц в прошлом году было продано лишь 12 500 телевизоров с разрешением 8К.

Продажи 8K-телевизоров в 2019 году будут ниже ожидаемых из-за отсутствия контента

Отраслевые аналитики отмечают, что, по прогнозам, телевизоры следующего поколения будут увеличивать свою рыночную долю довольно медленно в ближайшем будущем. Всё дело в нехватке видеоконтента, который позволил бы пользователям в полной мере насладиться преимуществами разрешения 8K. Собственно, подобная проблема наблюдалась и в начале пути 4K-телевизоров. Однако с появлением соответствующего контента, в том числе и в стриминговых сервисах, их популярность начала стремительно расти.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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