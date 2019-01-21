TSMC пересмотрит цены с поставщиками кремниевых пластин

TSMC пересмотрит цены с поставщиками кремниевых пластин

Недавно крупнейший полупроводниковый производитель TSMC в числе первых в своей отрасли подвёл итоги работы в четвёртом квартале календарного 2018 года и сделал прогноз по выручке на первый квартал 2019 года. Компания огорошила общественность сообщением об ожидании сильнейшего за 10 лет снижения выручки.

Почти одновременно TSMC сообщила о своём намерении пересмотреть условия поставок продукции поставщиками кремниевых пластин в сторону уменьшения цены. Это вызвано желанием компании сократить производственные издержки на печать полупроводниковых кристаллов.

Сразу вслед за этим заявлением на местной фондовой бирже поползли вниз акции тайваньских компаний, занимающихся производством тех самых кремниевых пластин. Речь идёт о таких именах, как GlobalWafers, Formosa Sumco Technology (FST) и Wafer Works.

TSMC пересмотрит цены с поставщиками кремниевых пластин

Стоит отметить, что TSMC объясняет плохие прогнозы на первый квартал преимущественно неблагоприятными макроэкономическими условиями и относительно слабым спросом на смартфоны. Кстати, вряд ли на первой четверти текущего года проблемы закончатся: компания также выразила пессимизм по поводу роста рынка полупроводникового производства в целом в 2019 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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