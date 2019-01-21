Монитор ASUS VA279HA Eye Care подходит для работы и игр

Компания ASUS продолжает расширять ассортимент мониторов: очередной новинкой стала 27-дюймовая модель VA279HA серии Eye Care.

Панель оборудована матрицей VA с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). Обеспечивается 72-процентный охват цветового пространства NTSC.

Монитор подходит для повседневной работы и игр. Так, набор технологий ASUS Eye Care оберегает глаза во время длительного нахождения за компьютером: средства Ultra-Low Blue Light уменьшают интенсивность излучаемого синего света, а система Flicker-Free избавляет от мерцания. В свою очередь, геймеры получают две функции GamePlus — перекрестие прицела и таймер.

Яркость составляет 300 кд/м2, показатели типовой и динамической контрастности — 3000:1 и 100 000 000:1. Панель обладает временем отклика в 6 мс и углами обзора по горизонтали/вертикали до 178 градусов.

Присутствуют интерфейсы HDMI и D-Sub, а также стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый. Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея.

Информации об ориентировочной цене модели VA279HA Eye Care на данный момент нет.



