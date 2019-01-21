Старые Socket AM4-материнские платы могут не получить поддержку Ryzen 3000

Несмотря на то, что компания AMD декларирует полную формальную совместимость своих процессоров Ryzen третьего поколения на микроархитектуре Zen 2 с экосистемой Socket AM4, это вовсе не означает, что будущие процессоры смогут гарантированно работать в любых, в том числе старых, материнских платах. Как пояснили сами представители AMD на дополнительном семинаре для прессы, который прошёл после демонстрации прототипа Ryzen 3000, Socket AM4-материнские платы первой волны, основанные на чипсетах 300-й серии, могут не получить поддержку перспективных процессоров из-за заложенных в их дизайне ограничений.

Выводя на рынок свои процессоры Ryzen, компания AMD не уставала повторять, что экосистема Socket AM4 будет оставаться актуальной до 2020 года, и все выходящие процессоры будут обладать совместимостью с ней. Однако теперь выясняется, что к слову «совместимость» нужно прибавить важную оговорку — речь идёт о механической и электрической, но не о логической совместимости. Проблема может возникнуть с поддержкой новых процессоров в BIOS, поскольку старые платы не комплектовались микросхемами ROM достаточного объёма, позволяющими многократно дополнять библиотеку микрокодов.

Подавляющее большинство Socket AM4-материнских плат, основанных на чипсетах X370, B350 и A320, оснащалось микросхемами BIOS объёмом 16 Мбайт, в то время как более вместительные микросхемы с ёмкостью 32 Мбайт стали устанавливаться лишь в более поздних платах с чипсетами X470 и B450. Но к сожалению многих владельцев старых плат, 16 Мбайт уже недостаточно для одновременного хранения микрокодов процессоров трёх поколений. Поэтому добавление поддержки Ryzen 3000 в старых платах оказывается под большим вопросом.

Как предполагает сайт PCGamesHardware, существует теоретическая возможность того, что производители материнских плат для старых продуктов предложат альтернативные BIOS, в которых, например, будет вырезана поддержка первого поколения Ryzen в пользу перспективных Ryzen 3000. Однако вероятность этого представляется невысокой, поскольку параллельное существование двух принципиально разных ветвей BIOS будет означать массовые трудности у не слишком искушённых пользователей и кошмар для служб технической поддержки.

Собственно, проблемы совместимости у Socket AM4-материнских плат первой волны уже возникали, когда в них была вырезана поддержка процессоров A-серии, основанных на дизайне Bristol Ridge, из-за нехватки места в чипах BIOS. Однако тогда эта история не приобрела массового характера, поскольку такие процессоры редки и используются в основном OEM-производителями. Теперь же владельцы плат на чипсетах X370, B350 и A320, где для хранения BIOS используются 16-Мбайт микросхемы, имеют шанс почувствовать себя обделёнными в гораздо большей степени.

Фактически, AMD гарантирует совместимость будущих Ryzen 3000 лишь с платами на чипсетах X470 и B450 — такие платформы обычно имеют 32-Мбайт микросхемы BIOS и добавление в них новых микрокодов не должно вызвать у производителей плат никаких трудностей. Более того, такие платы после установки Ryzen третьего поколения могут даже получить поддержку PCI Express 4.0, если это позволит схемотехнический дизайн, а производители захотят проходить сертификацию PCI-SIG для своих уже выпущенных продуктов.

Для того, чтобы избежать путаницы с поддержкой будущих процессоров Ryzen 3000, компания AMD собирается запустить программу «AMD Ryzen Desktop 3000 Ready». Соответствующий стикер будет помещаться на коробках материнских плат, которые обладают гарантированной совместимостью с перспективными процессорами и уже имеют прошитый BIOS с необходимым микрокодом.

Понятно, что получить совместимость с будущими Ryzen сможет и часть уже выпущенных плат после обновления BIOS, благо процессоры поколения Zen 2 не будут существенно отличаться от предшественников по тепловыделению и энергопотреблению. Однако их полная сквозная совместимость с любыми Socket AM4-платами — не более чем миф. И в первую очередь под вопросом оказываются платы на чипсетах трёхсотой серии.



