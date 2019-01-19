Игровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями Omron

Игровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями Omron

Компания GIGABYTE Technology представила под брендом Aorus игровую мышь M2 с симметричным дизайном, подходящую как для правшей, так и для левшей.

Новинка получила оптический сенсор Pixart 3327, разрешающая способность которого регулируется в диапазоне от 200 до 6200 DPI (точек на дюйм) с шагом в 100 DPI. Основные кнопки оснащены надёжными переключателями Omron, рассчитанными на 50 млн срабатываний. В боковых частях есть по две дополнительные кнопки.

Игровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями Omron

Манипулятор снабжён фирменной подсветкой RGB Fusion 2.0 с возможностью воспроизведения более 16 млн цветовых оттенков. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; длина кабеля — 1,8 метра.

«Сердце» мыши — 32-битный процессор ARM. Кнопки являются полностью программируемыми; для хранения пользовательских настроек предусмотрена встроенная память.

Игровая мышь Aorus M2 оснащена надёжными переключателями Omron

Максимальное ускорение составляет 30g, скорость перемещения — до 5,6 м/с. Устройство весит 76 граммов, имея размеры 117 ? 63 ? 36 мм.

О цене манипулятора Aorus M2 пока ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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