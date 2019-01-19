Taihe Gemini: 15,6-дюймовый портативный сенсорный монитор

На площадке Kickstarter объявлен сбор средств на новый портативный монитор Taihe Gemini. Из $10 000 необходимых, уже собрано более $250 000. Как утверждает производитель, монитор можно использовать не только с компьютерами, но и с устройствами на базе Android.

Taihe Gemini

Характеристики

Taihe Gemini поставляется в двух вариантах. Младшая версия получит 15,6-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD и охватом цветового пространства NTSC на 72%. Новинка заключена в металлический корпус толщиной 8 мм. Монитор поставляется с набором портов, включающий mini-HDMI (x2), USB-C и два micro-USB.

Taihe Gemini

Старшая версия Taihe Gemini обладает 15,6-дюймовым не сенсорным дисплеем с разрешением 4K UHD и охватом 100% пространства Adobe RGB. Корпус новинки металлический, толщиной 10 мм. Монитор поддерживает порты USB-C, USB 3.0 (x2), mini-DisplayPort и HDMI.

Ёмкость аккумулятора в обоих вариантах составляет 5000 мАч. Время автономной работы младшей версии составляет 5 часов. Время автономной работы старшей версии, из-за более высокого разрешения дисплея, немного меньше. Также стоит отметить наличие стерео-динамиков с мощностью 10 Вт.

Доступность и цена

Поставки Taihe Gemini начнутся в мае текущего года. Мониторы поставляются в четырех цветовых вариантах: черном, сером, синем и розовом. Стоимость Taihe Gemini с разрешением Full HD в рамках программы составляет $!90, а розничная цена равна $300. Версия с разрешением 4K UHD, в рамках программы, обойдется в $270, в рознице – в $500.


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