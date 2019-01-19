В четвёртом квартале поставки жёстких дисков существенно сократились

В четвёртом квартале поставки жёстких дисков существенно сократились

Аналитическая компания Trendfocus, которая специализируется на оценке и прогнозах по рынку накопителей HDD и SSD, опубликовала предварительный отчёт о поставках жёстких дисков в последнюю четверть 2018 года. Согласно собранным данным, в четвёртом квартале было отгружено от 88 до 89 млн жёстких дисков. Это означает, что за год квартальные поставки накопителей на магнитных пластинах сократились примерно на 15–16 %.

Для обычно активного предпраздничного квартала ? это ощутимое снижение поставок. В то же время в спаде виноваты не только различные отрицательные факторы, но так же один явно положительный момент ? это растущие поставки твердотельных накопителей, которые по вполне понятным причинам отбирают у жёстких дисков рыночную долю в подсистемах долговременного хранения данных.

Если говорить конкретнее, то поставки жёстких дисков формфактора 3,5 дюйма для настольных компьютеров, бытовой электроники, игровых приставок и систем видеонаблюдения снизились до 27,5 млн штук. Это произошло как по причине сокращения поставок ПК, так и вследствие снижения спроса со стороны операторов систем наблюдения.

Жёстких дисков формфактора 2,5 дюйма в отчётный период было поставлено 44–45 млн штук. Для игровых приставок, отмечают аналитики, жёсткие диски данного формфактора поставлялись активнее, чем обычно в данный отрезок времени. Однако из-за активного вторжения SSD в нишу ноутбуков поставки 2,5-дюймовых жёстких дисков в целом сократились.

Жёсткие диски корпоративного назначения в обоих формфакторах были поставлены на рынок в объёме 11 млн штук. Сокращение в поставках HDD произошло по причине предыдущих массовых закупок накопителей для облачных и удалённых (сетевых) систем хранения данных. Рост поставок был отмечен только в сегменте высокопроизводительных жёстких дисков (до 5,5 млн штук), что связывают с сезонной потребностью в подобных накопителях среди сборщиков серверов.

В четвёртом квартале поставки жёстких дисков существенно сократились

В заключение отметим, что компания Western Digital потеряла корону лидера. По объёмам поставок жёстких дисков она начала уступать компании Seagate в этом году. В четвёртом квартале Seagate вышла на первое место с объёмом поставок HDD 36,5–37 млн и долей на рынке 41,6–41,5 %. Компания WD за этот же период поставила 30,25–30,75 млн HDD или 34,5–34,5 %, Toshiba ? 21–21,5 млн или 23,9–24,1 %. Очевидно, Western Digital начинает переносить акцент на выпуск SSD, а её место на рынке жёстких начала занимать Toshiba.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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