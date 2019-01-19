WD Black SN750 NVMe SSD: быстрые накопители ёмкостью до 2 Тбайт для игровых ПК

WD Black SN750 NVMe SSD: быстрые накопители ёмкостью до 2 Тбайт для игровых ПК

Компания Western Digital представила высокопроизводительные твердотельные накопители WD Black SN750 NVMe SSD, предназначенные для использования в игровых компьютерах и мощных системах.

Изделия выполнены на основе 64-слойной флеш-памяти 3D NAND. Использован форм-фактор М.2 2280: габариты составляют 22 ? 80 мм. Благодаря этому устройства могут устанавливаться как в настольные ПК, так и в ноутбуки.

Семейство WD Black SN750 NVMe SSD включает четыре модели — вместимостью 250 Гбайт и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт. Все накопители, кроме младшей модификации, могут комплектоваться радиатором охлаждения EKWB.

WD Black SN750 NVMe SSD: быстрые накопители ёмкостью до 2 Тбайт для игровых ПК

Новинки используют интерфейс PCIe Gen3 х4. Скорость последовательного чтения информации в зависимости от версии варьируется от 3100 до 3470 Мбайт/с, скорость последовательной записи — от 1600 до 3000 Мбайт/с (см. таблицу).

WD Black SN750 NVMe SSD: быстрые накопители ёмкостью до 2 Тбайт для игровых ПК

Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет от 220 тыс. до 515 тыс. при произвольном чтении данных и от 180 тыс. до 560 тыс. при произвольной записи (при работе с блоками по 4 Кбайт).

WD Black SN750 NVMe SSD: быстрые накопители ёмкостью до 2 Тбайт для игровых ПК

На накопители предоставляется пятилетняя гарантия. Цена — от 80 до 500 долларов США. Продажи версий с радиатором охлаждения начнутся весной.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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