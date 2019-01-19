Панорамная смарт-камера Huawei стоит менее $50

Панорамная смарт-камера Huawei стоит менее $50

Компания Huawei выпустила «умную» камеру наблюдения Panoramic Camera, которая уже доступна для заказа на онлайновой площадке Vmall.

Устройство оснащено базой, на которую установлен сферический модуль с объективом. Это блок может вращаться на 360 градусов по горизонтали, а также поворачиваться на 105 градусов по вертикали. Таким образом, можно контролировать любую область в помещении.

Камера несёт на борту адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n, работающий в диапазоне 2,4 ГГц. Просматривать видеоряд можно удалённо с помощью специального мобильного приложения для смартфонов и планшетов.

Видео записывается в формате Full HD (1920 ? 1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Предусмотрен слот для карты microSD вместимостью до 64 Гбайт.

В новинке реализован ряд интеллектуальных функций. К примеру, смарт-камера способна отсылать различные уведомления на мобильное устройство владельца — скажем, при обнаружении незваных гостей в помещении или при пробуждении ребёнка.

Панорамная смарт-камера Huawei стоит менее

Камеру можно установить на какой-либо поверхности или закрепить на потолке. Габариты составляют 65 ? 108 мм, вес — 205 граммов.

Huawei Panoramic Camera предлагается по ориентировочной цене 45 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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