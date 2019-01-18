Плата ASUS Prime B365M-A допускает подключение светодиодных лент

Компания ASUS официально представила материнскую плату Prime B365M-A для компактных настольных систем и медиацентров.

Новинка, выполненная в формате Micro-ATX, использует набор логики Intel B365. Поддерживаются процессоры Intel Core восьмого и девятого поколений в исполнении LGA 1151.

Благодаря наличию слота PCIe 3.0 x16 система может быть оборудована дискретным графическим ускорителем. Для дополнительных карт расширения есть два слота PCIe 3.0/2.0 x1.

Материнская плата получила четыре разъёма для модулей оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 суммарным объёмом до 64 Гбайт. Помимо шести стандартных портов SATA 3.0 для накопителей, есть два коннектора М.2 для твердотельных модулей формата 2242/2260/2280.

Новинка располагает сетевым контроллером Realtek RTL8111H Gigabit LAN и восьмиканальным звуковым кодеком Realtek ALC887. На панели с разъёмами сосредоточены гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, интерфейсы DVI-D, D-Sub и HDMI для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля, порт USB 3.0 Gen 1 Type-C, четыре порта USB 3.0 Gen 1 Type-A и аудиогнёзда. Габариты — 244 ? 218 мм.

Нужно отметить, что плата допускает подключение светодиодных RGB-лент. Технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать работу подсветки с другими компонентами компьютера.



