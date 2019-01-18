Стандарт PCI Express 5.0 почти готов к появлению на рынке

Организация PCI-SIG, ответственная за продвижение и стандартизацию технологии PCI Express, объявила о ратификации версии 0.9 спецификаций стандарта PCI Express 5.0. Это означает, что новый стандарт почти готов к тому, чтобы появиться в серийных устройствах.

На самом деле, различные производители начинают работу с новой спецификацией стандарта PCI Express уже после принятия версии 0.4, и многие не дожидаются появления финальной версии 1.0, а выпускают свои решения на стадии версии 0.9. Проще говоря, это означает, что осталось совсем немного времени до того, как на рынке появятся первые устройства с поддержкой PCI Express 5.0.

К сожалению, внедрение стандарта PCI Express 4.0 заняло куда больше времени, чем планировалось изначально. В серверном сегменте он появился лишь в 2017 году, то есть спустя семь лет после PCI Express 3.0. А в настольном сегменте рынка стандарт PCI Express 4.0 и вовсе дебютирует только в этом году. Лишь недавно были анонсированы первые потребительские процессоры с его поддержкой — Ryzen 3000.

В PCI-SIG считают, что стандарты PCI Express 4.0 и PCI Express 5.0 будут существовать параллельно. Последний найдёт применение в области высокопроизводительных устройств, которым требуется максимальная пропускная способность, например, в ускорителях вычислений для HPC и ИИ. В свою очередь PCI Express 4.0 займёт место в менее требовательных устройствах, например, в настольных и мобильных компьютерах.

Напомним, что стандарт PCI Express 4.0 предполагает пропускную способность в 64 Гбайт/с, тогда как PCI Express 5.0 — 128 Гбайт/с. В обоих случаях будет использоваться кодирование 128b/130b с избыточностью 1,5 %, дебютировавшее с актуальным стандартом PCI Express 3.0. Также PCI Express 5.0 принесёт ряд других изменений, например, повышение целостности сигнала за счёт доработок электрической составляющей. Сохранится и обратная совместимость с прежними версиями PCI Express.

Организация PCI-SIG определяет спецификацию, но не контролирует, когда конечные устройства появятся на рынке. Ожидается, что PCI-SIG ратифицирует финальную версию 1.0 стандарта PCI Express 5.0 уже в первом квартале 2019 года, и первые устройства с новым интерфейсом появятся уже в этом году. А в 2020 году новый стандарт получит большее распространение.



