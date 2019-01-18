Sharp представила защищенные ноутбуки Dynabook G с весом 779 грамм

Компания Sharp, которая стала новым владельцем бизнеса Toshiba, выпустила серию ноутбуков Dynabook G. В данную линейку вошли четыре модели: G5, G6, G7 и G8. Все четыре новинки обладают 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, выполненным по технологии IGZO.

Dynabook G

Производительность Dynabook G5 обеспечивает процессор Core i3-8130U в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем памяти на SSD-диске составляет 128 ГБ. Вес G5 составляет 779 граммов. Dynabook G6 поставляется с процессором Intel Core i5-8250U, 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на SSD-диске. Масса G6 – 799 граммов. Время автономной работы G5 и G6 достигает 9,5 часов.

Sharp Dynabook G

Dynabook G7 получил процессор Core i7-8550U, 8 ГБ оперативной памяти а также аккумулятором повышенной емкости. Dynabook G8 поставляется с процессором Core i7-8550U, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на SSD-диске. Время автономной работы G7 и G8 достигает 19 часов. Весят ноутбуки по 859 граммов.

Общие характеристики

Dynabook G оснащены двумя портами USB 3.0 Type-A, одним USB-C, полноразмерным HDMI и обычным сетевым RJ-45. Что касается программного обеспечения, эта серия ноутбуков поставляется с предустановленной Windows 10 Home Edition и Microsoft Office 2019 Home and Business Edition.

Sharp Dynabook G

Все лэптопы получили защиту, соответствующую американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Новинки способны выдержать падение с высоты 76 см, а также испытание на поверхностное давление 200 кгс/см?.

Стоимость младшей модели Dynabook G5 составляет 140 000 иен (около $1285), стоимость старшей версии G8 – 200 000 иен (около $1835).


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