ASUS выпустила сразу восемь собственных версий GeForce RTX 2060

На днях начались продажи видеокарт GeForce RTX 2060, которые были представлена на прошлой неделе в рамках выставки CES 2019. Конечно же, партнёры NVIDIA подготовили собственные версии данного графического ускорителя. Например, ASUS представила сразу восемь новинок в сериях Strix, Dual, Phoenix и Turbo.

Видеокарты GeForce RTX 2060 серии ROG Strix оснащены фирменной системой охлаждения с тремя вентиляторами, крупными алюминиевыми радиаторами и тепловыми трубками, собранными в медном основании. Новинки этой серии оснащены усиленными подсистемами питания со связками из 6- и 8-контактного разъёмов дополнительного питания, что вкупе с мощной системой охлаждения должно положительно сказаться на разгоне. Всего в серии ROG Strix представлено три модели, отличающиеся частотами GPU в режиме Boost:

ROG Strix GeForce RTX 2060 OC — до 1860 МГц;

ROG Strix GeForce RTX 2060 Advanced — до 1740 МГц;

ROG Strix GeForce RTX 2060 — до 1710 МГц.

В свою очередь видеокарты GeForce RTX 2060 серии Dual оснащены системами охлаждения с двумя вентиляторами и крупными радиаторами, и предлагают несколько меньшие тактовые частоты, а также более скромный разгонный потенциал. Эти ускорители оснащены лишь одиночными 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Здесь также доступно три модели с разными максимальными тактовыми частотами:

Dual GeForce RTX 2060 OC — до 1785 МГц;

Dual GeForce RTX 2060 Advanced — до 1725 МГц;

Dual GeForce RTX 2060 — до 1710 МГц.

В серии Phoenix представлена лишь одна GeForce RTX 2060. Она отличается очень небольшими габаритами и предназначена для использования в компактных системах. Длина видеокарты составляет всего 177 мм. Система охлаждения включает радиатор с тепловыми трубками и один вентилятор. Эта новинка также оснащена одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания, и несмотря на компактные габариты имеет небольшой заводской разгон GPU до 1710 МГц.

Наконец, видеокарта ASUS Turbo GeForce RTX 2060 отличается системой охлаждения с вентилятором радиального типа. Данная видеокарта ориентирована на использование в тесных корпусах. Конечно, система охлаждения с «турбиной» неплохо подходит для создания связок SLI из нескольких видеокарт, однако GeForce RTX 2060 не поддерживает работу в связках. Разъём питания тут также один 8-контактный, а заводской разгон обеспечивает работу GPU с частотой до 1710 МГц.



