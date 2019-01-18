ASUS выпустила сразу восемь собственных версий GeForce RTX 2060

ASUS выпустила сразу восемь собственных версий GeForce RTX 2060

На днях начались продажи видеокарт GeForce RTX 2060, которые были представлена на прошлой неделе в рамках выставки CES 2019. Конечно же, партнёры NVIDIA подготовили собственные версии данного графического ускорителя. Например, ASUS представила сразу восемь новинок в сериях Strix, Dual, Phoenix и Turbo.

Видеокарты GeForce RTX 2060 серии ROG Strix оснащены фирменной системой охлаждения с тремя вентиляторами, крупными алюминиевыми радиаторами и тепловыми трубками, собранными в медном основании. Новинки этой серии оснащены усиленными подсистемами питания со связками из 6- и 8-контактного разъёмов дополнительного питания, что вкупе с мощной системой охлаждения должно положительно сказаться на разгоне. Всего в серии ROG Strix представлено три модели, отличающиеся частотами GPU в режиме Boost:

  • ROG Strix GeForce RTX 2060 OC — до 1860 МГц;
  • ROG Strix GeForce RTX 2060 Advanced — до 1740 МГц;
  • ROG Strix GeForce RTX 2060 — до 1710 МГц.
ASUS выпустила сразу восемь собственных версий GeForce RTX 2060

В свою очередь видеокарты GeForce RTX 2060 серии Dual оснащены системами охлаждения с двумя вентиляторами и крупными радиаторами, и предлагают несколько меньшие тактовые частоты, а также более скромный разгонный потенциал. Эти ускорители оснащены лишь одиночными 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Здесь также доступно три модели с разными максимальными тактовыми частотами:

  • Dual GeForce RTX 2060 OC — до 1785 МГц;
  • Dual GeForce RTX 2060 Advanced — до 1725 МГц;
  • Dual GeForce RTX 2060 — до 1710 МГц.
ASUS выпустила сразу восемь собственных версий GeForce RTX 2060

В серии Phoenix представлена лишь одна GeForce RTX 2060. Она отличается очень небольшими габаритами и предназначена для использования в компактных системах. Длина видеокарты составляет всего 177 мм. Система охлаждения включает радиатор с тепловыми трубками и один вентилятор. Эта новинка также оснащена одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания, и несмотря на компактные габариты имеет небольшой заводской разгон GPU до 1710 МГц.

ASUS выпустила сразу восемь собственных версий GeForce RTX 2060

Наконец, видеокарта ASUS Turbo GeForce RTX 2060 отличается системой охлаждения с вентилятором радиального типа. Данная видеокарта ориентирована на использование в тесных корпусах. Конечно, система охлаждения с «турбиной» неплохо подходит для создания связок SLI из нескольких видеокарт, однако GeForce RTX 2060 не поддерживает работу в связках. Разъём питания тут также один 8-контактный, а заводской разгон обеспечивает работу GPU с частотой до 1710 МГц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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