Akasa Vegas RAM Mate: эффектная подсветка для модулей ОЗУ

Akasa Vegas RAM Mate: эффектная подсветка для модулей ОЗУ

Компания Akasa представила аксессуар под названием Vegas RAM Mate, позволяющий наделить многоцветной подсветкой модули оперативной памяти, изначально лишённые соответствующей функции.

Vegas RAM Mate — это специальная накладка, устанавливающаяся поверх модуля ОЗУ. Изделие представляет собой алюминиевый радиатор, в верхней части которого имеется полоса из восьми светодиодов.

Таким образом, новинка позволяет не только наделить модули оперативной памяти эффектной подсветкой, но и улучшить отвод тепла. Говорится о совместимости с модулями DIMM DDR/DDR2/DDR3/DDR4.

Akasa Vegas RAM Mate: эффектная подсветка для модулей ОЗУ

Что касается многоцветной подсветки, то для неё заявлена поддержка технологий GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync и ASRock Polychrome Sync.

Аксессуар имеет габариты 138,3 ? 42,5 ? 8,8 мм. Радиатор выполнен в чёрном цвете.

Akasa Vegas RAM Mate: эффектная подсветка для модулей ОЗУ

Продажи изделия Akasa Vegas RAM Mate начнутся в ближайшее время. Цена, как ожидается, составит приблизительно 20–25 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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