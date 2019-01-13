CES 2019: Новинки HyperX для любителей игр и стримеров

CES 2019: Новинки HyperX для любителей игр и стримеров

Компания HyperX, подразделение Kingston Technology, показала на выставке электроники CES 2019 (Лас-Вегас, Невада, США) свои новейшие продукты игрового класса.

В частности, представлены гарнитуры Cloud Orbit и Cloud Orbit S — первые устройства HyperX, оснащённые 100-мм излучателями Audeze, которые обеспечивают высокую точность звукопередачи. При этом технология Waves Nx 3D отвечает за формирование в играх аудиокартины кинематографического качества.

Гарнитура Cloud Orbit S наделена технологией отслеживания положения головы Waves Nx, которая «создаёт стабильную гиперреалистичную 360-градусную среду». Звучание настраивается 1000 раз в секунду в ответ на движения головы пользователя.

CES 2019: Новинки HyperX для любителей игр и стримеров

«Игровые гарнитуры HyperX в сочетании с технологиями Audeze и Waves выводят качество звука на новый уровень благодаря решениям, которые ранее использовались только в профессиональных гарнитурах», — отмечает разработчик.

Кроме того, представлен микрофон HyperX Quadcast, походящий как начинающим, так и профессиональным стримерам. Устройство может похвастаться антивибрационным амортизатором, легко доступными настройками и удобной функцией приглушения звука. Светодиодная подсветка показывает, идёт ли вещание. Подключение осуществляется посредством интерфейса USB.

CES 2019: Новинки HyperX для любителей игр и стримеров

Наконец, дебютировала гарнитура Cloud Alpha Purple Edition в фиолетово-белом цветовом исполнении. Устройство использует двухкамерную технологию для обеспечения высокой точности звука в играх. Две камеры отделяют низкие частоты от средних и высоких частот: это «создаёт динамическое звучание, которое превращает игры, музыку и фильмы в захватывающее удовольствие».

Цена гарнитур Cloud Orbit, Cloud Orbit S и Cloud Alpha Purple Edition составит соответственно 300, 330 и 100 долларов США. Микрофон HyperX Quadcast обойдётся в 140 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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