CES 2019: Новинки HyperX для любителей игр и стримеров
Компания HyperX, подразделение Kingston Technology, показала на выставке электроники CES 2019 (Лас-Вегас, Невада, США) свои новейшие продукты игрового класса.
В частности, представлены гарнитуры Cloud Orbit и Cloud Orbit S — первые устройства HyperX, оснащённые 100-мм излучателями Audeze, которые обеспечивают высокую точность звукопередачи. При этом технология Waves Nx 3D отвечает за формирование в играх аудиокартины кинематографического качества.
Гарнитура Cloud Orbit S наделена технологией отслеживания положения головы Waves Nx, которая «создаёт стабильную гиперреалистичную 360-градусную среду». Звучание настраивается 1000 раз в секунду в ответ на движения головы пользователя.
«Игровые гарнитуры HyperX в сочетании с технологиями Audeze и Waves выводят качество звука на новый уровень благодаря решениям, которые ранее использовались только в профессиональных гарнитурах», — отмечает разработчик.
Кроме того, представлен микрофон HyperX Quadcast, походящий как начинающим, так и профессиональным стримерам. Устройство может похвастаться антивибрационным амортизатором, легко доступными настройками и удобной функцией приглушения звука. Светодиодная подсветка показывает, идёт ли вещание. Подключение осуществляется посредством интерфейса USB.
Наконец, дебютировала гарнитура Cloud Alpha Purple Edition в фиолетово-белом цветовом исполнении. Устройство использует двухкамерную технологию для обеспечения высокой точности звука в играх. Две камеры отделяют низкие частоты от средних и высоких частот: это «создаёт динамическое звучание, которое превращает игры, музыку и фильмы в захватывающее удовольствие».
Цена гарнитур Cloud Orbit, Cloud Orbit S и Cloud Alpha Purple Edition составит соответственно 300, 330 и 100 долларов США. Микрофон HyperX Quadcast обойдётся в 140 долларов.
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