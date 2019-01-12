CES 2019: Новые модули памяти HyperX Predator DDR4 RGB

Компания HyperX, подразделение Kingston Technology, представила в Лас-Вегасе на выставке CES 2019 новые модули оперативной памяти стандарта DDR4 для игровых настольных компьютеров.

Речь идёт об изделиях серии Predator DDR4 RGB. Новые модули имеют ёмкость 16 Гбайт. При этом покупатели смогут выбирать между модификациями с частотой 3000 и 3200 МГц.

Память Predator DDR4 RGB оснащена многоцветной подсветкой с технологией HyperX Infrared Sync, что позволяет синхронизировать работу нескольких модулей.

Изделия наделены алюминиевым теплоотводом чёрного цвета с довольно агрессивным дизайном. Разработчик говорит о 100-процентном заводском тестировании на высокой частоте.

«Сертифицированные профили Intel XMP оптимизированы для новейших чипсетов Intel и совместимы со многими новейшими чипсетами AMD — вам нужно просто выбрать соответствующий профиль», — отмечает HyperX.

Новые модули будут предлагаться по отдельности и в комплектах из двух и четырёх штук суммарной ёмкостью соответственно 32 Гбайт и 64 Гбайт. Решения обеспечиваются пожизненной гарантией. Цена одного модуля — около 170 долларов США .



