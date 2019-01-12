CES 2019: HP EliteOne 800 AiO G5 — первый в мире моноблок с защитой от «любопытных глаз»

CES 2019: HP EliteOne 800 AiO G5 — первый в мире моноблок с защитой от «любопытных глаз»

В число новинок, представленных компанией HP на выставке электроники CES 2019 (Лас-Вегас, Невада, США), вошёл настольный компьютер «всё в одном» EliteOne 800 AiO G5.

Моноблок оборудован 23,8-дюймовым дисплеем Full HD (1920 ? 1080 точек) с опциональной поддержкой сенсорного управления. Основой служат материнская плата на наборе логики Intel Q370 и процессор Intel Core. В составе графической подсистемы в зависимости от модификации применяется интегрированный контроллер Intel или дискретный ускоритель AMD Radeon RX 560 с 4 Гбайт памяти.

CES 2019: HP EliteOne 800 AiO G5 — первый в мире моноблок с защитой от «любопытных глаз»

HP называет модель EliteOne 800 AiO G5 первым в мире моноблоком с защитой от «любопытных глаз». Речь идёт о технологии Sure View, при активации которой падает яркость экрана и сужается угол обзора. В результате, изображение может видеть только тот, кто находится непосредственно перед дисплеем (все другие будут наблюдать пустой тёмный экран).

CES 2019: HP EliteOne 800 AiO G5 — первый в мире моноблок с защитой от «любопытных глаз»

Ещё одна особенность компьютера — веб-камера Full HD, убирающаяся внутрь корпуса. Такое исполнение призвано исключить возможность скрытного наблюдения за пользователем.

CES 2019: HP EliteOne 800 AiO G5 — первый в мире моноблок с защитой от «любопытных глаз»

В арсенале новинки — до 64 Гбайт оперативной памяти, твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью до 1 Тбайт, аудиосистема Bang & Olufsen, гигабитный сетевой контроллер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI, USB 3.0 Gen 1, USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Type-C Gen 2 и пр.

В продажу моноблок поступит в июне; цена пока не называется.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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