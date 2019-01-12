CES 2019: Твердотельные накопители Mushkin на любой вкус

Компания Mushkin привезла в Лас-Вегас на выставку CES 2019 большое количество твердотельных накопителей для систем разного уровня.

В экспозиции Mushkin, в частности, представлены устройства серии Pilot-E, выполненные в формате M.2 2280 (22 ? 80 мм). Эти изделия относятся к быстрым решениям PCIe x4 NVMe 1.3. Применены микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND и контроллер Silicon Motions SM2262EN. Скорость чтения достигает 3,4 Гбайт/с, скорость записи — 2,5 Гбайт/с. Ёмкость варьируется от 250 Гбайт до 1 Тбайт.

Кроме того, демонстрируются накопители Helix-L PCIe SSD в формате M.2 2280. В них задействован контроллер Silicon Motion SM2263XT. Скорость чтения и записи — до 2,4 Гбайт/с и 1,7 Гбайт/с. Вместимость достигает 2 Тбайт.

Решения Source 2, в свою очередь, выполнены в формате 2,5 дюйма и используют интерфейс SATA. Применён контроллер Silicon Motion SM2259XT. Скорость чтения и записи составляет до 560 Мбайт/с и 520 Мбайт/с соответственно. Максимальная ёмкость — 1 Тбайт.

Наконец, представлены внешние твердотельные накопители Carbon X100 (до 1 Тбайт) и Carbon Z100. В первом случае использует порт USB 3.1 Gen2 Type-C, во втором — интерфейс Thunderbolt 3. Для Carbon X100 указаны скоростные характеристики — до 1000 Мбайт/с при чтении и записи.



