Lenovo запатентовала гибкий ноутбук

Недавно в сети была опубликована патентная заявка Lenovo на ноутбук-трансформер с гибким дисплеем и клавиатурой.

Корпус ноутбука складывается в двух местах, что делит устройство на три отдела, в одном из которых расположена аппаратная составляющая с клавиатурой, а в двух оставшихся – гибкий сенсорный OLED-дисплей.

Естественно, далеко не все патенты доходят до финальной коммерческой продукции. Однако, исходя из длительно циркулирующих слухов и частичной демонстрации подобного устройства с 13-дюймовым дисплеем от LG на выставке Computex 2018, можно судить о серьёзной работе над гаджетом нового типа.