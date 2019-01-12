CES 2019: Игровая клавиатура Thermaltake Level 20 RGB с переключателями Cherry MX или Razer

CES 2019: Игровая клавиатура Thermaltake Level 20 RGB с переключателями Cherry MX или Razer

Компания Thermaltake представила на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США) игровую клавиатуру премиального уровня Level 20 RGB, уже доступную для заказа.

Новинка относится к механическому типу. Покупатели могут выбирать между модификациями, оборудованными переключателями Cherry MX Speed Silver, Cherry MX Blue и Razer Green.

Реализована RGB-подсветка с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков, охватывающая фронтальную область и боковые зоны. Доступно большое количество разнообразных эффектов.

CES 2019: Игровая клавиатура Thermaltake Level 20 RGB с переключателями Cherry MX или Razer

Сопутствующее мобильное приложение для смартфонов и планшетов позволяет настраивать подсветку при помощи голосовых команд. Более того, говорится о совместимости с экосистемой Amazon Alexa.

CES 2019: Игровая клавиатура Thermaltake Level 20 RGB с переключателями Cherry MX или Razer

Клавиатура предлагается в двух вариантах цветового исполнения — чёрном и титаново-сером. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; предусмотрено стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.

CES 2019: Игровая клавиатура Thermaltake Level 20 RGB с переключателями Cherry MX или Razer

Среди прочего стоит выделить дополнительные кнопки для регулировки громкости, изменения уровня яркости подсветки и взаимодействия с мультимедийным проигрывателем.

Цена Thermaltake Level 20 RGB в зависимости от типа используемых переключателей варьируется от 130 до 150 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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