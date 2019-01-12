CES 2019: TeamGroup и ASRock представили модули памяти и твердотельные накопители Phantom Gaming
Компания Team Group совместно с компанией ASRock в рамках выставки CES 2019 представили модули памяти T-Force Xcalibur Phantom Gaming RGB и твердотельные накопители T-Force Delta Phantom Gaming RGB. От стандартных новые версии отличаются лишь дизайном, а также наличием логотипа Phantom Gaming.
В серию твердотельных накопителей T-Force Delta Phantom Gaming RGB вошли модели объёмом 250 и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт. Они построены на 32-слойных микросхемах памяти 3D TLC NAND от Micron и используют контроллер Silicon Motion SM2258. Скорость последовательного чтения достигает 560 Мбайт/с, а скорость последовательной записи равна 500–510 Мбайт/с.
Отличительной особенностью накопителей T-Force Delta, в том числе и новых представителей серии Phantom Gaming, является наличие настраиваемой RGB-подсветки. Она украшает большую часть верхней крышки этого 2,5-дюймового накопителя. На данный момент неизвестно, когда накопители T-Force Delta Phantom Gaming RGB поступят в продажу. А вот рекомендованная цена новинок составит $72 за модель на 250 Гбайт, $112 за 500 Гбайт и $202 за 1 Тбайт.
В свою очередь модули памяти T-Force Xcalibur Phantom Gaming RGB помимо того, что имеют уникальный дизайн, также были протестированы на совместимость с материнскими платами ASRock Phantom Gaming. В новой серии доступно три набора из двух 8-Гбайт модулей DDR4 DIMM. Один из них характеризуется частотой 3200 МГц и задержками CL16-18-18-38, другой — 3600 МГц и CL18-20-20-44, а третий — 4000 МГц и CL18-20-20-44. Во всех случаях рабочее напряжение составляет 1,35 В. Имеется поддержка профилей XMP 2.0. Также здесь не обошлось и без настраиваемой RGB-подсветки.
Стоимость комплекта T-Force Xcalibur Phantom Gaming RGB DDR4-3200 составляет $175, а DDR4-3600 — $215. Цена старшего набора DDR4-4000 пока что не уточняется, равно как и дата начала продаж новинок.
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