AMD планирует выпустить более доступные 7-нм GPU в этом году

На днях компания AMD представила новую флагманскую видеокарту Radeon VII, построенную на 7-нм графическом процессоре Vega II. Вскоре после анонса технический директор AMD, Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) дал интервью ресурсу The Street, речь в котором шла о будущих продуктах компании, в том числе о видеокартах.

По словам представителя AMD, компания не планирует ограничиваться использованием 7-нм графических процессоров лишь в видеокартах верхнего ценового сегмента. Более того, менее дорогие видеокарты Radeon на 7-нм графических процессорах планируется представить уже до конца текущего года.

Как отметил Марк Пейпермастер: «Мы с нетерпением ждём запуска нашей 7-нм Radeon VII […], и вы увидите новые анонсы в течение года, когда мы будем обновлять нашу серию Radeon». Также было отмечено, что AMD планирует обновить всю серию своих видеокарт в этом году, поэтому впереди нас ждёт много интересных анонсов видеокарт.

Можно предположить, что представитель AMD имел ввиду новые графические процессоры с архитектурой Navi. Ранее как раз и сообщалось, что первоначально Navi появится именно в среднем ценовом сегменте, а лишь потом в верхнем. Это выглядит вполне логично, ведь в верхнем сегменте теперь есть Radeon VII на базе Vega II, а в среднем как раз можно было бы отправить на покой архитектуру Polaris.



