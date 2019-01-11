CES 2019: Монитор MSI Optix MPG341CQR для любителей игр и стримеров
Компания MSI демонстрирует на выставке CES 2019 так называемый «интеллектуальный игровой монитор» — панель с обозначением Optix MPG341CQR.
Новинка имеет вогнутую форму. Применена матрица VA размером 34 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 3440 ? 1440 пикселей, соотношение сторон 21:9.
Говорится о 95-процентном охвате цветового пространства DCI-P3. Частота обновления достигает 144 Гц, а время отклика равно 1 мс. Контрастность — 3000:1.
Монитор оборудован встроенными камерой и микрофоном. Кроме того, предусмотрен держатель для дополнительной внешней камеры, что должны оценить стримеры.
«Монитор MPG341CQR является первой в мире моделью с изогнутым экраном и встроенными технологиями искусственного интеллекта. Система голосового контроля, интеллектуальная веб-камера и функциональные клавиши — всё это поможет геймерам максимально погрузиться в игровой мир», — заявляет MSI.
Панель снабжена цифровыми интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также концентратором USB 3.0. Предусмотрена многоцветная RGB-подсветка.
В продажу модель Optix MPG341CQR поступит летом по ориентировочной цене 900 долларов США.
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Hard
11.01.2019 12:47