CES 2019: Твердотельные накопители HP EX950 формата М.2 вмещают 2 Тбайт данных
Компания HP представила высокопроизводительные твердотельные накопители EX950, рассчитанные на потребительский рынок. Изделия анонсированы в ходе выставки CES 2019 в Лас-Вегасе.
Новинки выполнены в формате M.2 2280 — габариты составляют 22 ? 80 мм. Применены 64-слойные микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND и контроллер Silicon Motion SM2262EN.
Накопители относятся к решениям PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3. Семейство EX950 включает три модели — вместимостью 512 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт.
Все устройства обеспечивают скорость последовательного чтения информации до 3500 Мбайт/с. Скорость последовательной записи достигает 2250 Мбайт/с у младшей версии и 2900 Мбайт/с у двух других.
Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных варьируется от 390 тыс. до 410 тыс., при произвольной записи — от 370 тыс. до 380 тыс.
Твердотельные накопители HP EX950 подходят для использования в портативных и настольных компьютерах. О цене новинок, к сожалению, ничего не сообщается.
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