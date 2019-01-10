CES 2019: Lapscreen показала портативный 12,5-дюймовый монитор для смартфонов

На подходящей к концу выставке CES 2019 компания Lapscreen показала мобильный монитор, который питается энергией через один лишь кабель USB Type-C, тем самым, поддерживая совместную работу со смартфоном или любым другим устройством с USB-C разъёмом.

Lapscreen

Размер монитора составляет 29?21 сантиметр – часть площади снизу занимает довольно широкий модуль с платой и портами. Толщина дисплейной части равна 4 мм, а платы под дисплеем – 8 мм. Размер непосредственно самого IPS-дисплея составляет 12,5-дюймовов, а разрешение – 1920?1080 точек. Вес Lapscreen составляет около 399 грамм.

Lapscreen

Присутствуют порты USB Type-C (как для питания, так и для отображения данных) и HDMI (питаться придется через USB-C). Подставки для монитора в комплекте нет, но производитель обещает исправить это в будущих версиях.

Стоимость устройства стартует от $200. За модель с сенсорным экраном нужно отдать $265. 


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