Первая в мире SDXC-карта на 1 TБ выходит в продажу за $500

Американская компания Lexar Media, специализирующаяся на производстве устройств памяти, выпустила первую в мире карту SDXC ёмкостью на 1 ТБ. Отметим, что компания SanDisk ещё в 2016 году анонсировала карту SDXC на 1 ТБ, но она так и не вышла на рынок.

Lexar представил линейку Professional 633x, куда вошли карты SDHC и SDXC UHS-I с объемом от 16 ГБ до 1 ТБ. Флагманская модель на 1 ТБ имеет скорость чтения до 95 МБ/с и скорость записи до 70 МБ/с.

Новую карту Lexar SDXC на 1 ТБ уже можно заказать на BHphoto и Adorama. Стоимость новинки составляет $500.