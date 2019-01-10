AMD показала прототип Ryzen 3000 на архитектуре Zen: восемь ядер и +15% к производительности

Во время мероприятия в рамках выставки CES 2019 компания AMD впервые публично продемонстрировала свой перспективный процессор Ryzen третьего поколения, основанный на микроархитектуре Zen 2 и производимый по 7-нм технологии. Демонстрация носила предварительный характер, характеристики будущих продуктов объявлены не были, однако исполнительный директор AMD, Лиза Су (Dr. Lisa Su), пообещала, что новинки будут официально представлены в середине года.

Сказанное и показанное Лизой Су про будущие процессоры для настольных компьютеров, фактически, частично подтвердило циркулировавшие до сих пор слухи. Образец Ryzen трёхтысячной серии с кодовым именем Matisse, о котором шла речь на сегодняшнем мероприятии, не предполагал увеличения числа ядер в десктопных процессорах на данном этапе, и являлся восьмиядерным процессором.

Тем не менее подтвердилось, что будущие CPU компании AMD для настольных систем будут собираться из нескольких полупроводниковых кристаллов разного типа — чиплетов. Один из кристаллов — это выполненный по 7-нм технологии чиплет с восемью процессорными ядрами Zen 2, за производство которого будет отвечать компания TSMC. Второй чиплет — производимый по 14-нм технологии на предприятиях GlobalFoundries кристалл с контроллером памяти, контроллером шины PCI Express и прочей обвязкой. Как следует из комментариев главы AMD, полученных журналистами после мероприятия, AMD не отрицает возможности выпуска десктопных процессоров, имеющих более одного чиплета с вычислительными ядрами.

При этом AMD успела прямо пообещать, что Ryzen третьего поколения станут первыми процессорами для массовых пользователей, выпущенными по 7-нм технологии, и первыми процессорами с реализацией шины PCI Express 4.0. Однако, очевидно, что для поддержки новой версии шины потребуются новые материнские платы. В старых же платах, совместимость с которыми наверняка будет сохранена, шина PCI Express, по всей видимости, будет работать в привычном режиме 3.0.

Во время демонстрации публике был предъявлен образец Ryzen третьего поколения без процессорной крышки, что позволило убедиться в его двухкристальной конструкции. Судя по размеру кристаллов, процессор использует те же чиплеты с вычислительными ядрами, что применены в перспективных EPYC (поколения Rome), однако «периферийный» чиплет в данном случае иной.

Также AMD показала и работоспособную систему на базе будущего процессора Ryzen с новой видеокартой Radeon VII. В тестировании в популярном бенчмарке Cinebench R15 компьютер с восьмиядерным и шестнадцатипоточным перспективным процессором набрал 2057 баллов. Это примерно на 15 % больше, чем в том же тесте показывает старший Ryzen текущего поколения, Ryzen 7 2700X. Однако следует иметь в виду, что AMD пока не называла целевых тактовых частот своих будущих продуктов, а предварительный образец, который был установлен в тестовой системе, наверняка работал на частотах, далёких от финальных. Иными словами, будущие восьмиядерные Ryzen трёхтысячной серии имеют шанс оказаться существенно быстрее при рендеринге, чем Core i9-9900K, результат которого в Cinebench R15 находится в районе 2040 очков.

К тому же уже сейчас перспективный Ryzen смог удивить своими характеристиками энергопотребления. Система на его основе во время исполнения теста Cinebench R15 потребляла всего 130 Вт, в то время как потребление работавшей рядом системы с процессором Core i9-9900K при аналогичной нагрузке доходило до 180 Вт.

Стоит напомнить, что дизайн Zen 2 помимо перехода на новый техпроцесс обещает и заметные микроархитектурные улучшения. В новых процессорах будет усовершенствовано предсказание переходов и предварительная выборка инструкций, оптимизирована работа и увеличен объём кеша микроопераций, улучшена пропускная способность диспетчера команд, реализована «честная» поддержка 256-битных операций с плавающей точкой, а также увеличена скорость загрузки и сохранения данных.

Кроме того, чиплетный дизайн новинки не ставит крест на возможности увеличения в Matisse количества вычислительных ядер. Теоретически AMD имеет возможность добавить внутрь процессорной упаковки ещё один чиплет с восемью вычислительными ядрами, и получить таким образом 16-ядерный десктопный процессор. После своего выступления Лиза Су в приватной беседе намекнула на эту возможность: «Если вы посмотрите на эволюцию Ryzen, то у нас всегда было преимущество в числе ядер», — сказала она журналистам издания PCWorld. А потом с ухмылкой добавила: «Некоторые могли заметить в упаковке дополнительное пространство, и я думаю, что можно ожидать, что у нас будет более восьми ядер».

Больше информации о перспективных чипах AMD обещает сообщить по мере приближения анонса.



