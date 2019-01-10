CES 2019: Игровая гарнитура XPG Emix H20 с виртуальным звуком 7.1
Компания ADATA Technology расширила ассортимент продуктов под брендом XPG, анонсировав гарнитуру игрового класса Emix H20.
Новинка, представленная в рамках выставки CES 2019, обеспечивает объёмное виртуальное звучание формата 7.1. Наушники накладного типа снабжены 50-миллиметровыми излучателями. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.
Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB. Через этот же порт на гарнитуру подаётся питание, необходимое для работы многоцветной RGB-подсветки, встроенной в корпус чашек.
Новинка снабжена всенаправленным микрофоном, который располагается на штанге с изменяемым положением. Весит устройство приблизительно 300 граммов.
Разработчик отмечает, что гарнитура обеспечивает качественное звучание с насыщенными низкими частотами. Предусмотрен контроллер для регулировки уровня громкости, включения/отключения микрофона и активации подсветки.
Игровая гарнитура XPG Emix H20 поступит в продажу в ближайшее время. О цене производитель пока ничего не сообщает.
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