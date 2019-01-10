CES 2019: Планшеты Lenovo Smart Tab с голосовым ассистентом Amazon Alexa

Компания Lenovo представила на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США) планшеты Smart Tab M10 и Smart Tab P10, которые могут выполнять функции «умных» дисплеев с интеллектуальным голосовым ассистентом Amazon Alexa.

Гаджеты оборудованы 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 ? 1200 пикселей. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 8.1 Oreo.

Планшеты могут быть установлены в специальную станцию Lenovo Smart Dock, оснащённую стереофоническими динамиками. В таком режиме устройства выполняют функции смарт-дисплеев, предоставляя необходимую информацию в ответ на голосовые запросы пользователей.

Новинки несут на борту процессор Qualcomm Snapdragon 450: чип содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, слот microSD, порт USB 2.0 Type-C.

Модель Smart Tab M10 несёт на борту 2/3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 16/32 Гбайт, камеры с 2- и 5-мегапиксельной матрицами, аккумулятор ёмкостью 4850 мА·ч.

В арсенале модели Smart Tab P10 — до 4 Гбайт ОЗУ, флеш-модуль вместимостью до 64 Гбайт, камеры на 5 млн и 8 млн пикселей и батарея ёмкостью 7000 мА·ч.

Цена новинок — 200 и 250 долларов США соответственно.



