Монитор HP Pavilion 27 тоньше смартфона

Компания HP анонсировала на CES 2019 новый монитор Pavilion 27 с невероятно маленькой толщиной корпуса. По сути, он лишь немного толще нового Apple iPad Pro 2018, того самого, который гнется в два счета.

Толщина HP Pavilion 27 составила всего 6,5 миллиметра, естественно, без учета подставки. Речь о самой панели экрана, а блок- питания здесь выносной. Экран имеет диагональ 27 дюймов, матрицу IPS и разрешение Quad HD, а также углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Яркость HP Pavilion 27 составила 400 единиц, а вот контрастность слабовата – 700:1, хотя динамическая на уровне 5 000 000:1.

Монитор поддерживает AMD FreeSync, имеет время отклика 5 мс с 93-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а стоит он при этом всего 400 долларов США. Старт продаж HP Pavilion 27 назначен на март текущего года. В стоимость войдут два порт USB 3.0, один USB-C и выходы HDMI 2.0 и DP 1.4. Этот же монитор можно взять с разрешением Full HD за 330 долларов США, и отдельно доступен монитор HP Pavilion 32 за 380 долларов с экраном на 32 дюйма, разрешением Full HD но обычной толщиной корпуса.

Максим Мишенев, MobileDevice


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