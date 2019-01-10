Доля AMD на рынке ноутбуков растёт, но скоро фарт может закончиться

За последнее время компании AMD удалось несколько потеснить Intel во всех ключевых сегментах процессорного рынка, начиная от десктопов и заканчивая серверами. Теперь же появились сообщения, что AMD активно наращивает свою долю и в ноутбуках. Как следует из сообщений отраслевых источников на Тайване, многие производители мобильных компьютеров второго эшелона вынуждены переключиться на более активное использование процессоров AMD в связи с продолжающимися недопоставками чипов Intel .

Как сообщает Digitimes, четвёрка ведущих производителей ноутбуков, включающая HP, Lenovo, Dell и Apple , не страдает от дефицита процессоров Intel , поскольку микропроцессорный гигант ставит интересы наиболее крупных своих клиентов на первое место. Однако дефицит процессоров Intel , вызванный нехваткой 14-нм производственных мощностей, сильно бьёт по производителям более мелкого калибра. В числе пострадавших в течение последних месяцев оказались такие компании, как Acer и ASUS.

В результате тайваньские производители всё чаще начинают прибегать к использованию в своих мобильных системах процессоров Ryzen Mobile. Скорость принятия этих чипов у производителей второго эшелона оказывается значительно выше, чем у лидеров рынка. И более того, поскольку дефицит процессоров Intel , судя по всему, может растянуться на всё первое полугодие 2019 года, эта ситуация будет только усугубляться. И здесь весьма удачно оказались представлены новые Ryzen Mobile 3000 с дизайном Picasso и процессоры A-серии для хромбуков: этот анонс способен стать ещё одной причиной, по которой рост доли AMD на мобильном рынке в ближайшие месяцы будет продолжаться.

В публикации Digitimes утверждается, что доля процессоров AMD в ноутбуках до последнего времени колебалась в пределах 10–15 %. Однако теперь она стала заметно расти. Тем не менее, аналитики считают, что нарастить степень принятия своих мобильных процессоров выше 20 % компании AMD будет трудновато, поскольку многие пользователи предпочитают платформы Intel , предлагающие лучшую энергоэффективность. И что-то поменяться здесь сможет лишь в том случае, если AMD оперативно выведет на рынок мобильных процессоров свой перспективный 7-нм дизайн CPU.

Однако чтобы воспользоваться этой возможностью, AMD нужно поторопиться. «Окно возможностей» может скоро захлопнуться, ведь рано или поздно Intel не только разберётся со своими производственными проблемами, но и начнёт поставлять платформы семейства Icе Lake, в которых найдёт применение новая микроархитектура Sunny Cove, а также появится поддержка новомодных технологий машинного обучения, Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6. Как следует из последних сообщений, произойдёт это уже к концу наступившего года. Кроме того, примерно в те же сроки Intel подготовит и высокоэнергоэффективную платформу Lakefield, которая сможет привлечь разработчиков ультракомпактных мобильных систем.



