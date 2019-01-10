Доля AMD на рынке ноутбуков растёт, но скоро фарт может закончиться

Доля AMD на рынке ноутбуков растёт, но скоро фарт может закончиться

За последнее время компании AMD удалось несколько потеснить Intel во всех ключевых сегментах процессорного рынка, начиная от десктопов и заканчивая серверами. Теперь же появились сообщения, что AMD активно наращивает свою долю и в ноутбуках. Как следует из сообщений отраслевых источников на Тайване, многие производители мобильных компьютеров второго эшелона вынуждены переключиться на более активное использование процессоров AMD в связи с продолжающимися недопоставками чипов Intel.

Как сообщает Digitimes, четвёрка ведущих производителей ноутбуков, включающая HP, Lenovo, Dell и Apple, не страдает от дефицита процессоров Intel, поскольку микропроцессорный гигант ставит интересы наиболее крупных своих клиентов на первое место. Однако дефицит процессоров Intel, вызванный нехваткой 14-нм производственных мощностей, сильно бьёт по производителям более мелкого калибра. В числе пострадавших в течение последних месяцев оказались такие компании, как Acer и ASUS.

В результате тайваньские производители всё чаще начинают прибегать к использованию в своих мобильных системах процессоров Ryzen Mobile. Скорость принятия этих чипов у производителей второго эшелона оказывается значительно выше, чем у лидеров рынка. И более того, поскольку дефицит процессоров Intel, судя по всему, может растянуться на всё первое полугодие 2019 года, эта ситуация будет только усугубляться. И здесь весьма удачно оказались представлены новые Ryzen Mobile 3000 с дизайном Picasso и процессоры A-серии для хромбуков: этот анонс способен стать ещё одной причиной, по которой рост доли AMD на мобильном рынке в ближайшие месяцы будет продолжаться.

Доля AMD на рынке ноутбуков растёт, но скоро фарт может закончиться

В публикации Digitimes утверждается, что доля процессоров AMD в ноутбуках до последнего времени колебалась в пределах 10–15 %. Однако теперь она стала заметно расти. Тем не менее, аналитики считают, что нарастить степень принятия своих мобильных процессоров выше 20 % компании AMD будет трудновато, поскольку многие пользователи предпочитают платформы Intel, предлагающие лучшую энергоэффективность. И что-то поменяться здесь сможет лишь в том случае, если AMD оперативно выведет на рынок мобильных процессоров свой перспективный 7-нм дизайн CPU.

Однако чтобы воспользоваться этой возможностью, AMD нужно поторопиться. «Окно возможностей» может скоро захлопнуться, ведь рано или поздно Intel не только разберётся со своими производственными проблемами, но и начнёт поставлять платформы семейства Icе Lake, в которых найдёт применение новая микроархитектура Sunny Cove, а также появится поддержка новомодных технологий машинного обучения, Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6. Как следует из последних сообщений, произойдёт это уже к концу наступившего года. Кроме того, примерно в те же сроки Intel подготовит и высокоэнергоэффективную платформу Lakefield, которая сможет привлечь разработчиков ультракомпактных мобильных систем.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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