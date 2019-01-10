CES 2019: VR-шлем HTC Vive Pro Eye отслеживает взгляд пользователя
Компания HTC приурочила к выставке CES 2019 анонс новой гарнитуры виртуальной реальности (VR), которая получила название Vive Pro Eye.
Особенность шлема заключается в наличии встроенной системы отслеживания движений глаз пользователя. Данный инструмент позволяет взаимодействовать с объектами в виртуальном пространстве в прямом смысле «силой взгляда».
Зная, на какой объект в конкретный момент смотрит пользователь, система позволяет оптимизировать рендеринг сцены, направив вычислительные ресурсы на обработку нужной области изображения.
Новинка оборудована двумя экранами AMOLED с диагональю 3,5 дюйма. Суммарное разрешение составляет 2880 ? 1600 пикселей, или 1440 ? 1600 точек на каждый глаз. Частота обновления достигает 90 Гц, угол обзора — 110 градусов.
Оснащение включает аудиосистему с высоким качеством звучания, адаптер беспроводной связи Bluetooth, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, симметричный порт USB Type-C 3.0 и интерфейс DisplayPort 1.2.
Шлем Vive Pro Eye ориентирован прежде всего на профессиональных пользователей. Система отслеживания взгляда будет также полезна в тех случаях, когда в силу определённых причин нет возможности применять традиционные контроллеры для рук. Информации о цене новинки пока, к сожалению, нет.
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10.01.2019 15:16