CES 2019: VR-шлем HTC Vive Pro Eye отслеживает взгляд пользователя

CES 2019: VR-шлем HTC Vive Pro Eye отслеживает взгляд пользователя

Компания HTC приурочила к выставке CES 2019 анонс новой гарнитуры виртуальной реальности (VR), которая получила название Vive Pro Eye.

Особенность шлема заключается в наличии встроенной системы отслеживания движений глаз пользователя. Данный инструмент позволяет взаимодействовать с объектами в виртуальном пространстве в прямом смысле «силой взгляда».

Зная, на какой объект в конкретный момент смотрит пользователь, система позволяет оптимизировать рендеринг сцены, направив вычислительные ресурсы на обработку нужной области изображения.

Новинка оборудована двумя экранами AMOLED с диагональю 3,5 дюйма. Суммарное разрешение составляет 2880 ? 1600 пикселей, или 1440 ? 1600 точек на каждый глаз. Частота обновления достигает 90 Гц, угол обзора — 110 градусов.

CES 2019: VR-шлем HTC Vive Pro Eye отслеживает взгляд пользователя

Оснащение включает аудиосистему с высоким качеством звучания, адаптер беспроводной связи Bluetooth, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, симметричный порт USB Type-C 3.0 и интерфейс DisplayPort 1.2.

Шлем Vive Pro Eye ориентирован прежде всего на профессиональных пользователей. Система отслеживания взгляда будет также полезна в тех случаях, когда в силу определённых причин нет возможности применять традиционные контроллеры для рук. Информации о цене новинки пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6
В HP придумали интеллектуальное зеркалоВ HP придумали интеллектуальное зеркало
CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSyncCES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync
Видеокарты NVIDIA с 7-нм GPU увидят свет в 2020 годуВидеокарты NVIDIA с 7-нм GPU увидят свет в 2020 году
Стоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемойСтоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемой
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2019: телевизор LG OLED TV R скручивается внутрь подставкиCES 2019: телевизор LG OLED TV R скручивается внутрь подставки
CES 2019: ноутбуки Alienware m17 и m15 с Intel Core i9 и NVIDIA GeForce RTXCES 2019: ноутбуки Alienware m17 и m15 с Intel Core i9 и NVIDIA GeForce RTX
CES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-CCES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-C
CES 2019: Intel представила 10-нм процессоры Ice LakeCES 2019: Intel представила 10-нм процессоры Ice Lake
CES 2019: Huawei представила 64-ядерный ARM-процессор Kunpeng 920CES 2019: Huawei представила 64-ядерный ARM-процессор Kunpeng 920
CES 2019: Мониторы ASUS ROG Strix XG HDR размером до 49 дюймовCES 2019: Мониторы ASUS ROG Strix XG HDR размером до 49 дюймов
CES 2019: SanDisk показала флэш-накопитель на 4 ТБCES 2019: SanDisk показала флэш-накопитель на 4 ТБ
CES 2019: Samsung представила модульный 75-дюймовый 4K MicroLED-телевизорCES 2019: Samsung представила модульный 75-дюймовый 4K MicroLED-телевизор
CES 2019: Samsung представила игровой ноутбук Notebook Odyssey (2019)CES 2019: Samsung представила игровой ноутбук Notebook Odyssey (2019)
CES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSyncCES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSync
Последние новости
Подгружаем последние новости