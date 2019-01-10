CES 2019: телевизор LG OLED TV R скручивается внутрь подставки

Во время выставки CES 2019 компания LG представила уникальный телевизор LG OLED TV R, который способен прятаться внутри подставки, экономя пространство.

LG OLED TV R

Прототип данного устройства был показан ещё год назад на выставке CES 2018. При нажатии кнопки телевизор исчезает в сравнительно небольшой прямоугольной подставке. По заверению производителя, телевизор способен выдержать до 50 000 циклов складываний.

LG OLED TV R оснащен 65-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD / HDR, 100-ваттными фронтальными колонкам с поддержкой Dolby Atmos, и встроенным голосовым помощником Amazon Alexa. Также поддерживаются AirPlay 2 и HomeKit. В качестве программного обеспечения используется WebOS. Когда телевизор полностью спрятан в подставке, встроенная в основание звуковая панель может использоваться в качестве динамика.

LG OLED TV R
LG OLED TV R
LG OLED TV R
LG OLED TV R

Благодаря режиму Line Mode, телевизор способен прятаться внутри подставки на три четверти, а на оставшейся части экрана будет отображаться меню для управления воспроизведением музыки и умных гаджетов.

Дата начала продаж телевизора LG OLED TV R и его стоимость пока неизвестны.


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