CES 2019: телевизор LG OLED TV R скручивается внутрь подставки

Во время выставки CES 2019 компания LG представила уникальный телевизор LG OLED TV R, который способен прятаться внутри подставки, экономя пространство.

Прототип данного устройства был показан ещё год назад на выставке CES 2018. При нажатии кнопки телевизор исчезает в сравнительно небольшой прямоугольной подставке. По заверению производителя, телевизор способен выдержать до 50 000 циклов складываний.

LG OLED TV R оснащен 65-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD / HDR, 100-ваттными фронтальными колонкам с поддержкой Dolby Atmos, и встроенным голосовым помощником Amazon Alexa. Также поддерживаются AirPlay 2 и HomeKit. В качестве программного обеспечения используется WebOS. Когда телевизор полностью спрятан в подставке, встроенная в основание звуковая панель может использоваться в качестве динамика.

Благодаря режиму Line Mode, телевизор способен прятаться внутри подставки на три четверти, а на оставшейся части экрана будет отображаться меню для управления воспроизведением музыки и умных гаджетов.

Дата начала продаж телевизора LG OLED TV R и его стоимость пока неизвестны.