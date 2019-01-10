CES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-C

Компания Seagate Technology представила в ходе выставки CES 2019 портативные накопители LaCie Mobile Drive и LaCie Mobile SSD, которые поступят в продажу до конца января.

Новинки заключены в элегантный корпус. Для подключения к компьютеру служит симметричный порт USB Type-C. Гарантирована совместимость с устройствами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.

Жёсткий диск LaCie Mobile Drive будет доступен в модификациях вместимостью 1 Тбайт, 2 Тбайт, 4 Тбайт и 5 Тбайт. Гарантия производителя составляет два года.

В свою очередь, твердотельный накопитель LaCie Mobile SSD существует в трёх версиях — ёмкостью 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Заявленная скорость передачи данных достигает 540 Мбайт/с. Срок гарантии — три года.

Сопутствующее программное обеспечение LaCie Toolkit поможет в осуществлении резервного копирования информации и синхронизации данных.

Комплект поставки новинок включает соединительные кабели USB Type-C — USB Type-C и USB Type-C — USB 3.0 Type-A. О цене пока, к сожалению, ничего не сообщается.



