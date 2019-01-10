CES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-C
Компания Seagate Technology представила в ходе выставки CES 2019 портативные накопители LaCie Mobile Drive и LaCie Mobile SSD, которые поступят в продажу до конца января.
Новинки заключены в элегантный корпус. Для подключения к компьютеру служит симметричный порт USB Type-C. Гарантирована совместимость с устройствами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.
Жёсткий диск LaCie Mobile Drive будет доступен в модификациях вместимостью 1 Тбайт, 2 Тбайт, 4 Тбайт и 5 Тбайт. Гарантия производителя составляет два года.
В свою очередь, твердотельный накопитель LaCie Mobile SSD существует в трёх версиях — ёмкостью 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Заявленная скорость передачи данных достигает 540 Мбайт/с. Срок гарантии — три года.
Сопутствующее программное обеспечение LaCie Toolkit поможет в осуществлении резервного копирования информации и синхронизации данных.
Комплект поставки новинок включает соединительные кабели USB Type-C — USB Type-C и USB Type-C — USB 3.0 Type-A. О цене пока, к сожалению, ничего не сообщается.
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Hard
10.01.2019 12:05