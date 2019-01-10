CES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-C

CES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-C

Компания Seagate Technology представила в ходе выставки CES 2019 портативные накопители LaCie Mobile Drive и LaCie Mobile SSD, которые поступят в продажу до конца января.

Новинки заключены в элегантный корпус. Для подключения к компьютеру служит симметричный порт USB Type-C. Гарантирована совместимость с устройствами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.

Жёсткий диск LaCie Mobile Drive будет доступен в модификациях вместимостью 1 Тбайт, 2 Тбайт, 4 Тбайт и 5 Тбайт. Гарантия производителя составляет два года.

CES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-C

В свою очередь, твердотельный накопитель LaCie Mobile SSD существует в трёх версиях — ёмкостью 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Заявленная скорость передачи данных достигает 540 Мбайт/с. Срок гарантии — три года.

CES 2019: Портативные накопители LaCie Mobile с портом USB Type-C

Сопутствующее программное обеспечение LaCie Toolkit поможет в осуществлении резервного копирования информации и синхронизации данных.

Комплект поставки новинок включает соединительные кабели USB Type-C — USB Type-C и USB Type-C — USB 3.0 Type-A. О цене пока, к сожалению, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6CES 2019: Игровой ноутбук HP OMEN 15 получил 240-Гц дисплей и адаптер Wi-Fi 6
В HP придумали интеллектуальное зеркалоВ HP придумали интеллектуальное зеркало
CES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSyncCES 2019: Игровой монитор GIGABYTE Aorus с технологией FreeSync
Видеокарты NVIDIA с 7-нм GPU увидят свет в 2020 годуВидеокарты NVIDIA с 7-нм GPU увидят свет в 2020 году
Стоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемойСтоимость GeForce RTX 2060 может оказаться выше ожидаемой
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2019: ноутбуки Alienware m17 и m15 с Intel Core i9 и NVIDIA GeForce RTXCES 2019: ноутбуки Alienware m17 и m15 с Intel Core i9 и NVIDIA GeForce RTX
CES 2019: Intel представила 10-нм процессоры Ice LakeCES 2019: Intel представила 10-нм процессоры Ice Lake
CES 2019: Huawei представила 64-ядерный ARM-процессор Kunpeng 920CES 2019: Huawei представила 64-ядерный ARM-процессор Kunpeng 920
CES 2019: Мониторы ASUS ROG Strix XG HDR размером до 49 дюймовCES 2019: Мониторы ASUS ROG Strix XG HDR размером до 49 дюймов
CES 2019: SanDisk показала флэш-накопитель на 4 ТБCES 2019: SanDisk показала флэш-накопитель на 4 ТБ
CES 2019: Samsung представила модульный 75-дюймовый 4K MicroLED-телевизорCES 2019: Samsung представила модульный 75-дюймовый 4K MicroLED-телевизор
CES 2019: Samsung представила игровой ноутбук Notebook Odyssey (2019)CES 2019: Samsung представила игровой ноутбук Notebook Odyssey (2019)
CES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSyncCES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSync
CES 2019: 15,6-дюймовый лэптоп Samsung Notebook Odyssey для любителей игрCES 2019: 15,6-дюймовый лэптоп Samsung Notebook Odyssey для любителей игр
CES 2019: ASUS показала игровой планшет ROG Mothership с GeForce RTX 2080 и весом 4.7 кгCES 2019: ASUS показала игровой планшет ROG Mothership с GeForce RTX 2080 и весом 4.7 кг
Последние новости
Подгружаем последние новости