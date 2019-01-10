CES 2019: Мониторы ASUS ROG Strix XG HDR размером до 49 дюймов
Компания ASUS привезла на выставку CES 2019 новые мониторы игрового класса ROG Strix XG HDR, построенные на основе матриц типа VA.
В семейство вошли три модели — XG438Q, XG49VQ и XG32VQR размером соответственно 43 дюйма, 49 дюймов и 31,5 дюйма по диагонали. Все панели обладают временем отклика в 4 мс и яркостью 450 кд/м2. Заявлена поддержка технологии FreeSync 2 HDR.
Мониторы XG438Q и XG49VQ характеризуются разрешением 3840 ? 2160 пикселей и 3840 ? 1080 точек. Частота обновления составляет соответственно 120 Гц и 144 Гц. Заявлен 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Устройство XG438Q снабжено стереофоническими динамиками мощностью 2 ? 10 Вт, изделие XG49VQ — 2 ? 5 Вт.
Панель XG32VQR, в свою очередь, имеет разрешение 2560 ? 1440 пикселей и обладает частотой обновления в 144 Гц. Охват цветового пространства DCI-P3 достигает 94 %. Встроенные динамики не предусмотрены.
Все мониторы оборудованы цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort, а также концентратором USB 3.0.
Модели XG49VQ и XG32VQ поступят в продажу до конца января, а панель XG438Q станет доступна весной. Цена пока, увы, не раскрывается.
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