CES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSync

В ассортименте игровых ноутбуков ASUS появились две новинки — модели TUF Gaming FX505DY и TUF Gaming FX705DY, представленные в рамках выставки электроники CES 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Ноутбуки выполнены на аппаратной платформе AMD. Применён процессор Ryzen 5 3550H с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,1 ГГц (повышается до 3,7 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4-2400 может достигать 32 Гбайт.

Лэптопы TUF Gaming FX505DY и TUF Gaming FX705DY оборудованы дисплеем NanoEdge размером соответственно 15,6 дюйма и 17,3 дюйма. Частота обновления у младшей версии достигает 120 Гц. Разрешение в обоих случаях составляет 1920 ? 1080 пикселей (Full HD).

Ноутбуки несут на борту дискретный графический ускоритель Radeon RX 560X. Технология FreeSync отвечает за повышение плавности игрового процесса.

Оснащение может включать твердотельный модуль PCIe SSD ёмкостью до 512 Гбайт или гибридный накопитель SSHD вместимостью 1 Тбайт. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2, контроллер Gigabit Ethernet, порты USB 3.0 Gen 1, USB 2.0, HDMI и пр.

На ноутбуках используется операционная система Windows 10. Продажи начнутся в текущем квартале; цена будет объявлена позднее.



