CES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSync

CES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSync

В ассортименте игровых ноутбуков ASUS появились две новинки — модели TUF Gaming FX505DY и TUF Gaming FX705DY, представленные в рамках выставки электроники CES 2019 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Ноутбуки выполнены на аппаратной платформе AMD. Применён процессор Ryzen 5 3550H с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,1 ГГц (повышается до 3,7 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4-2400 может достигать 32 Гбайт.

Лэптопы TUF Gaming FX505DY и TUF Gaming FX705DY оборудованы дисплеем NanoEdge размером соответственно 15,6 дюйма и 17,3 дюйма. Частота обновления у младшей версии достигает 120 Гц. Разрешение в обоих случаях составляет 1920 ? 1080 пикселей (Full HD).

Ноутбуки несут на борту дискретный графический ускоритель Radeon RX 560X. Технология FreeSync отвечает за повышение плавности игрового процесса.

CES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSync

Оснащение может включать твердотельный модуль PCIe SSD ёмкостью до 512 Гбайт или гибридный накопитель SSHD вместимостью 1 Тбайт. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2, контроллер Gigabit Ethernet, порты USB 3.0 Gen 1, USB 2.0, HDMI и пр.

На ноутбуках используется операционная система Windows 10. Продажи начнутся в текущем квартале; цена будет объявлена позднее.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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