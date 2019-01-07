CES 2019: ASUS показала игровой планшет ROG Mothership с GeForce RTX 2080 и весом 4.7 кг

На выставке CES 2019 компания ASUS представила гибридный компьютер ROG Mothership, выполненный в форм-факторе планшета со съёмной клавиатурой и откидной подставкой.

ASUS ROG Mothership

Дисплей

ASUS ROG Mothership оснащен 17,3-дюймовый IPS-дисплеем с разрешением 1920?1080 пикселей и временем отклика 3 мс. Частота обновления экрана составляет 144 Гц.

Аппаратная основа

Производительность игрового планшета обеспечивает процессор 6-ядерный Intel Core i9-8950HK (с энергопотреблением до 45 Вт) в тандеме с новой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 с 8 ГБ памяти GDDR6. 64 ГБ оперативной памяти и три NVMe SSD-накопителя по 512 ГБ сконфигурированы в RAID 0, что обеспечит дополнительную скорость. Также стоит отметить мощную систему охлаждения, благодаря чему CPU и GPU получили заводской разгон.

ASUS ROG Mothership

Дизайн

Подставка сзади автоматически откидывается при установке компьютера на стол. Беспроводная клавиатура может использоваться в пристыкованном на магнитах положении или в отсоединённом состоянии. Причём в интересах занимаемого пространства она складывается вдвое по горизонтали. Есть возможность подключить клавиатуру напрямую по кабелю USB-C.

ASUS ROG Mothership

Алюминиевый корпус и клавиатура имеют функциональную и декоративную RGB-подсветку. В частности, она обозначает клавиши цифрового блока, объединённого с сенсорной панелью. Габариты планшета составляют 410?320?29,9 мм, вес – 4,7 кг.

Прочее

ROG Mothership поставляется с портами USB Type-C (USB 3.1 Gen2) / Thunderbolt 3, USB Type-C (3.1 Gen2) / VirtualLink, тремя USB Type-A (3.1 Gen2), USB Type A (3.1 Gen1) для зарядки, HDMI 2.0, комбинированным аудиовыход, 3,5-мм разъём для микрофона, RJ-45, и слотом для карт памяти. Помимо этого имеются четыре динамика по 4 Вт с поддержкой технологии Smart Amp.

Как у многих сверхмощных игровых ноутбуков, для питания необходимы два зарядных устройства на 280 Вт.

Доступность и цена

В продаже ASUS ROG Mothership появится в первом квартале текущего года. Стоимость устройства будет объявлена позже.


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